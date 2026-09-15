La historia del comisario que le dio la bandera a Franco Colapinto en el GP de España: “Otro loco”

Franco Colapinto cerró un fin de semana soñado este domingo en el GP de España, donde firmó un notable séptimo lugar para sumar otros seis puntos para el campeonato de la Fórmula 1. Ahora bien, lo más emotivo de la jornada no se dio con el resultado, sino con la celebración que realizó el pilarense, que recibió la bandera argentina de manos de un comisario que se acercó personalmente al A526 para entregarle la celeste y blanca.

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Se trataba de Gabriel Andrijciw, el banderillero mendocino que vive en España desde la crisis del 2000 y que de repente se hizo viral gracias a que el piloto argentino frenó cerca para agarrar la bandera. Tal fue la repercusión que tuvo la acción del asistente que pasó a tener centenares de entrevistas en apenas un par de días desde que pasó la decimocuarta fecha del calendario, siendo una de ellas con el diario Los Andes.

En diálogo con dicho medio, Andrijciw contó la historia de la bandera que sostuvo el piloto de Alpine, la cual había llegado a la capital española desde Mendoza hace más de diez años. “Esa bandera la trajo a España mi esposa en 2011, cuando viajó a visitar a nuestra familia en Argentina. Desde ese año siempre la llevo conmigo a todas las carreras a las que voy”, comenzó el mendocino, que reveló el motivo que hace que siempre la tenga encima.

“En todos lados hay un argentino y mi intención es hacerle saber, con mi bandera, que no está solo; que acá hay otro loco apoyándolo”, agregó el comisario. Ahora bien, por fuera de esto, lo cierto es que el oriundo de Guaymallén debió marcharse justo antes de que reviente la crisis del 2001, ya con dos niñas en el matrimonio y con la ayuda de su cuñado para conseguir su primer empleo en el extranjero en una empresa de mudanzas.

Aquel fue el primer paso dentro de varios rubros que mantuvo desde su llegada a España, siendo la logística su actual campo de profesión. “Estuve unos años y después cambié de trabajo: fui camionero y hasta tuve mi propia empresa de reparto. Ahora, desde hace ocho años, me dedico a la logística”, agregó antes de recordar cómo fue que se terminó convirtiendo en un comisario de pista para la F1.

Resulta que Andrijciw hizo un curso en el Circuito del Jarama para obtener la certificación de “marshal”, es decir, de colaborador dentro de un circuito en fines de semana de carrera, lo que hizo que lleve siempre la bandera de Argentina consigo. “Desde que soy comisario de pista participé en muchísimas carreras en ese circuito. Por eso siempre llevo la bandera argentina conmigo. Busco que, con el simple gesto de flamearla, pueda conectar con otro argentino”, cerró.

Colapinto dio una vuelta con la bandera de Argentina.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de España, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Bakú. Allí se desarrollará el Gran Premio de Azerbaiyán por la decimoquinta fecha entre el 24 y 26 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.