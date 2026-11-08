El jefe de Toyota reveló los planes de la marca nipona para la siguiente temporada del TC2000: "Está claro"

No hay dudas de que Toyota se ha convertido en una de las marcas más fuertes del TC2000, con Matías Rossi como vigente campeón y líder de la presente edición, además de todo un notable rendimiento de los coches impulsados por la marca nipona. En este sentido, Toyota Gazoo Racing YPF Infinia es el equipo emblema de la firma en el certamen, algo que se debe en parte a la presencia de Darío Ramonda como jefe de la escudería.

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Tan buenos han sido los resultados conseguidos por el equipo en el Turismo Competición 2000 que los japonenses están considerando renovar su contrato para seguir en la competencia de cara a 2027. Así lo manifestó Ramonda en una reciente entrevista con Carburando, en la que reconoció que ya hubo conversaciones para avanzar en un nuevo acuerdo, puesto que no se trata solo del rendimiento, sino también de los patrocinadores que hacen su aporte.

“Está claro que Toyota está con la decisión de darle continuidad a la participación del equipo en la categoría y eso ya me lo han comunicado y estamos gestionando, hay un grupo de sponsors que también acompaña”, comenzó el director del equipo en diálogo con “Carburando Radio”. De hecho, confirmó que el nuevo acuerdo debería firmarse en los próximos días, por lo que se espera que pronto haya un comunicado oficial al respecto.

“Está todo dado para que en los próximos días firmemos formalmente y que el año que viene el equipo esté en el TC2000”, agregó el jefe del equipo. A pesar de esto, por otra parte, Ramonda advirtió que todavía no está asegurado que Toyota Gazoo Racing mantenga su alineación actual de pilotos, aunque su intención actual es seguir trabajando con Rossi, Emiliano Stang y Valentín Yankelevich, que viene de obtener su primera victoria en General Roca.

“Rossi tiene un contrato con Toyota, pero además participa en otra categoría, no sé cual será el programa fuera del TC2000 para el año que viene, pero si, seguramente Rossi y mi deseo es que continúen Emiliano y Valentín”, cerró el director. Cabe mencionar que este lunes se confirmó que Yankelevich participará de unos test en Italia para el GT World Challenge, por lo que cabe la posibilidad de que una puerta al automovilismo internacional se abra en las próximas semanas.

Toyota protagonizó el podio en General Roca.

Posiciones del TC2000 tras General Roca