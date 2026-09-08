Gustavo Yarroch confirmó el once de River en el amistoso ante All Boys

La victoria frente a Independiente Rivadavia le permite a Leonardo Ponzio comenzar a pensar que encontró una base del once de River de cara a lo que viene dentro del calendario. Sin embargo, esto pareciera que no lo terminó de conformar porque decidió afrontar un partido amistoso frente a All Boys en la mañana del lunes. Una medida muy similar a las que Marcelo Gallardo tomaba cuando era entrenador del primer equipo en relación con algunos jugadores del plantel.

{{{htmlAmp}}}

"Los suplentes de River le ganaron 3 a 0 a All Boys en una práctica de fútbol dividida en dos tiempos de 25 minutos cada uno. Lautaro Pereyra, Borré y Lucas Beltrán fueron los autores de los goles", expresó el periodista Gustavo Yarroch. La decisión pasa por darle minutos a aquellos jugadores que no tuvieron minutos y que ingresaron desde el banco de suplentes en la tarde-noche del domingo.

Una medida que, a su vez, se encuentra sustentada por el simple hecho de que River solo afronta una competencia y necesita que todos sus jugadores se encuentren con un ritmo futbolístico ideal. Hay que recordar que ya fue eliminado de la Copa Argentina por Aldosivi y de la Copa Sudamericana por Independiente Santa Fe de Colombia. Esto provocó que solo quede comprometido por los partidos del Torneo Clausura, donde buscará alcanzar la instancia de campeonato para meterse entre los ocho mejores de su zona.

La formación del equipo suplente frente a All Boys estuvo conformada por los siguientes nombres: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Arambarri; Lautaro Pereyra; Borré y Lucas Beltrán. Este último fue uno de los autores de los goles y necesita amigarse con el grito sagrado porque es el único delantero que todavía no pudo festejar desde que se produjo el reinicio de la actividad del fútbol argentino.

"Recién van dos partidos"

En conferencia de prensa, Leonardo Ponzio le entregó buenas sensaciones a los hinchas, pero les pidió un poco de calma debido a que su ciclo acaba de cumplir dos partidos. Aunque, a diferencia de lo que sucedía con Eduardo Coudet, los dos encuentros exponen victorias y a River marcando tres goles en cada uno.

“Lo bueno es cuando nos asociamos nosotros, cuando interpretamos, cuando tenemos la pausa y cuando desde atrás se sostiene a los de adelante. Es normal que con los jugadores que tenemos podamos sacar diferencias. Hay que seguir sobre eso, donde se pueda encontrar más juego. Uno puede decir cosas, pero los chicos deciden adentro de la cancha”, expresó ante los medios.

“Sería muy egoísta creer que todo es parte de uno, esto viene de principio de año y hoy se logró ganar dos partidos seguidos, algo que da confianza. Se convirtieron goles que dan confianza, pero recién van dos partidos. Nosotros trabajamos toda la semana, pero adentro de la cancha juegan los jugadores, que son los que mejor lo saben hacer. Los jugadores vienen trabajando hace muchísimo juntos, muchos meses en los cuales faltaba el ganar. La dinámica que siempre decimos es que cuando ganás se corrigen mejor las cosas y podés internamente fortalecer eso”, agregó el entrenador interino del Millonario.