Quién es la hija de Leonardo Ponzio: así es Paula Ponzio

La llegada de Leonardo Ponzio al banco de River significó un nuevo capítulo en la historia de uno de los grandes referentes de la institución en los últimos años. El ex mediocampista, ídolo y capitán del Millonario, asumió como entrenador interino luego de la salida de Eduardo Coudet y rápidamente recibió muestras de respaldo desde distintos sectores del club y del mundo riverplatense, después de trabajar largo tiempo en el club junto a Enzo Francescoli.

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Entre los mensajes más especiales estuvo el de Paula Ponzio, su hija mayor, quien acompañó este momento desde las redes sociales con unas sentidas palabras para su padre. La joven destacó el vínculo de Leonardo con River y recordó que fue justamente él quien le transmitió desde pequeña el amor por los colores del club. Y lo vio en momentos muy importantes para la historia del club, como la Libertadores ganada en 2018.

Quién es Paula Ponzio

Paula es la hija mayor de Leonardo Ponzio y mantiene un perfil relativamente alejado de la exposición mediática que acompañó durante años la carrera de su padre. Si bien en algunas oportunidades compartió momentos familiares en redes sociales, no construyó una carrera pública vinculada directamente con el fútbol ni buscó ocupar el centro de la escena por ser hija de uno de los máximos ídolos contemporáneos de River.

Paula es la única hija de Leo Ponzio.

Su vínculo con Ponzio, sin embargo, quedó expuesto en diferentes momentos. Uno de los más recordados ocurrió durante el partido homenaje que el exfutbolista tuvo en el Monumental, en septiembre de 2022. Aquella noche, frente a más de 50.000 personas, padre e hija protagonizaron un emotivo abrazo sobre el campo de juego.

Leo Ponzio y su hija.

El mensaje de Paula Ponzio por el debut de su papá como entrenador

Luego de la primera práctica de Ponzio como entrenador de River, Paula publicó una fotografía de su padre y escribió un mensaje cargado de orgullo: “Qué orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar estos colores en las buenas y malas, va a dirigir su primer partido”. En esa misma publicación, la joven también hizo referencia a la incertidumbre sobre cuánto durará el interinato: “¿Será por poco tiempo? No lo sabemos... pero sí sé el amor que le tenés a este club, y eso no se compara con nada, pa”.

Finalmente, Paula cerró su mensaje con una arenga que reflejó la confianza que tiene en su padre para afrontar este nuevo desafío: “¡Vamos, que huevos te sobran! Te amo, Leonardo”. La publicación fue compartida por el propio Ponzio y se convirtió en una de las postales más emotivas de sus primeros días como entrenador de River.