Tras la derrota de River, Gustavo López destrozó al fútbol argentino: "Se fomenta la vagancia"

Luego de que River quedó eliminado de la Libertadores ante Atlético Mineiro, Gustavo López apuntó contra el presente del fútbol argentino con una polémica frase.

La eliminación de River Plate en cuartos de final de la Copa Libertadores le dio rienda suelta a los integrantes del programa Equipo F para opinar no sólo del equipo de Marcelo Gallardo sino también del presente del fútbol argentino. Tanto que entre Gustavo López y Sebastián Vignolo no dejaron de atacar al deporte y a los dirigentes que lo manejan.

La mecha se encendió cuando Sebastián Domínguez se refirió al nivel futbolístico del "Millonario" con respecto a los rivales en Argentina: "Los rivales le conceden la salida pero a River no lo ves nunca exigiendo eso con su arquero", a lo que Esteban "Bichi" Fuertes respondió: "Es porque estamos en el fútbol argentino. Cuando te pasa esto con equipos más poderosos que te atacan es más complicado", afirmó el ex jugador de Colón de Santa Fe.

Sebastián Vignolo cortó el debate para lanzar una frase que abrió otro juego en la mesa del programa: "Lo que pasó con River fue un cachetazo al nivel del fútbol argentino", sentenció. A lo que Mariano Closs agregó: "Al nivel y a la materia prima".

Esto no terminó ahí, ya que Domínguez volvió a aparecer en escena para comparar el fútbol doméstico con el de Brasil: "Me preocupa que los dos equipos más poderosos del fútbol argentino tengan que jugar como jugaron contra los poderosos de la liga que fue comparada con nosotros que es la de Brasil".

El "Pollo" volvió a interrumpir para mostrar su descontento con el público presente en Brasil: "Lo que me molesta es que los brasileros metieron 20.000 personas en la cancha y River acá no pudo poner ni 3.000. Que los dirigentes del fútbol argentino lo vean, no se queden en la cómoda de 'no hay nadie en la cancha, se van todos rápido' y empiecen a cambiar algunas cosas", agregó.

Pero la frase que más generó revuelo en la mesa fue la de Gustavo López para quejarse de como se manejan los técnicos en nuestro fútbol: "Acá se fomenta la vagancia. Pensá que Boca le gana a River por penales en La Plata, no en Marte, y el domingo pone suplentes contra Argentinos Juniors. Hay costumbre a eso", afirmó.

Lo que se viene para River

El equipo de Marcelo Gallardo intentará recuperarse en la Liga Profesional cuando este domingo 22 de agosto a las 20:15 visite a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la séptima fecha del certamen. El "Millonario" no quiere perderle pisada al único líder Independiente por lo que deberá ganar para seguir prendido.