Golpazo para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y será baja hasta 2027

Tomás Aranda sufrió la fractura del peroné durante el entrenamiento y será baja en Boca Juniors por un largo tiempo, muy probablemente hasta el 2027. "Pisó, se le quedó enganchado el botín con el suelo y en un primer momento pensaron que había sido un esguince de tobillo... Tuvo la mala fortuna de lesionarse", detalló el cronista Leandro "Tato" Aguilera en vivo en TyC Sports.

"Es en la zona del sindesmosis, la zona que une al peroné con la tibia. Tendrá una férula durante un tiempo importante para la recuperación y ya decidieron operarlo", completó el periodista. El mediapunta de 19 años tendrá entre tres y cuatro meses de recuperación, como mínimo, para volver a ejercer la práctica deportiva.

La baja de Aranda es sustancial para la zona ofensiva del Boca de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, ya que el joven aportó frescura de tres cuartos de cancha hacia adelante. Con atrevimiento, desparpajo, gambeta, desequilibrio y desbordes, fue el generador de los principales ataques del "Xeneize" en los últimos partidos junto a otro chico de las divisiones inferiores como Leonel Flores.

La irrupción positiva de "Tomi" en la Primera del equipo de La Ribera fue tal que hasta Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, lo convocó para ser parte de algunas prácticas previas al Mundial 2026 en Estados Unidos. Decisivo en varios encuentros del elenco azul y oro, todo indica que el extremo colombiano Sebastián Villa tomará su lugar para acompañar al propio Flores y a Miguel Merentiel en el ataque.

Los números de Aranda en Boca

32 partidos oficiales, 23 como titular.

1 gol.

3 asistencias.

0 títulos.

Las variantes en el plantel de Boca para reemplazar a Aranda

La primera alternativa del "Vasco" será colocar a Villa como titular, junto a Flores y Merentiel. Además, está la opción de Alan Velasco, por quien el "Xeneize" pagó unos diez millones de dólares pero nunca explotó con esta camiseta. La otra chance es la del chileno Carlos Palacios, que ya está recuperado de la lesión, aunque acumula demasiados meses de inactividad y no será titular.

Por último aparece Lautaro Bianco, el "10" de la Reserva, que es magia pura y será subido a la Primera división luego de la gravísima lesión de Aranda en la práctica en el predio de Ezeiza. La incógnita absoluta es la de Exequiel "Changuito" Zeballos, que sigue en el plantel profesional pero no suele ser convocado porque es inminente su venta a Europa.