Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Atl.Mineiro llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 6 de la Copa Sudamericana. Se enfrenta ante el Tomba este jueves 21 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Bodega.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Atlético Mineiro.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Felipe González Alveal.

Los resultados de Godoy Cruz en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Grau 0 vs Godoy Cruz 2 (2 de abril)

: Grau 0 vs Godoy Cruz 2 (2 de abril) Fase de Grupos : Godoy Cruz 2 vs Sportivo Luqueño 0 (8 de abril)

: Godoy Cruz 2 vs Sportivo Luqueño 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Godoy Cruz 2 vs Grêmio 2 (24 de abril)

: Godoy Cruz 2 vs Grêmio 2 (24 de abril) Fase de Grupos : Sportivo Luqueño 0 vs Godoy Cruz 1 (6 de mayo)

: Sportivo Luqueño 0 vs Godoy Cruz 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Grêmio 1 vs Godoy Cruz 1 (13 de mayo)

: Grêmio 1 vs Godoy Cruz 1 (13 de mayo) Fase de Grupos : Godoy Cruz 2 vs Grau 2 (29 de mayo)

: Godoy Cruz 2 vs Grau 2 (29 de mayo) Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)

: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)

: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)

: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)

: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)

: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo) Playoff Octavos : Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)

: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio) Playoff Octavos : Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)

: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio) Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)

Horario Godoy Cruz y Atlético Mineiro, según país