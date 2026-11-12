Giuliano Simeone eligió quién debe usar la 10 de Argentina

El delantero señaló a uno de sus compañeros como el indicado a portar la camiseta número 10 después de Lionel Messi

En la previa de una nueva fecha FIFA en la que la Argentina jugará dos partidos amistosos, Giuliano Simeone se animó a expresar de manera muy clara cuál de todos sus compañeros reúne los méritos necesarios para quedarse con la pesada herencia de portar la camiseta número 10. Una camiseta que, de momento, no tiene dueño después de que Lionel Messi anunciara su despedida del conjunto albiceleste hace unas semanas.

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Lo primero a señalar es que la casaca no puede quedar sin dueño, sino que una reglamentación de la FIFA obliga a que se encuentre presente al menos en los partidos oficiales. Caso contrario es lo que sucede en los amistosos, donde se puede hacer una omisión por parte del conjunto argentino y no entregarle el número 10 a ninguno de los jugadores convocados por Lionel Scaloni para sumar minutos frente a Uruguay y Costa Rica.

No obstante, Giuliano Simeone fue muy claro con sus palabras y consideró que Julián Álvarez es el indicado para quedarse con el número 10. "Si se anima a ponerse la 10 en la Selección, le quedaría perfecto", expresó en una charla con ESPN. Hay que recordar que, de momento, la elección se encuentra cubierta por un manto de suspenso. El propio entrenador de la Albiceleste se encargó de resaltar en varias oportunidades que no habrá un portador hasta que no tengan la obligación de hacerlo.

“Es un jugador extraordinario, tiene muchísima calidad, hace jugar al equipo, hace un gran trabajo defensivamente, hace goles, es muy completo y no me extrañaría para nada”, agregó. La experiencia de la Araña dentro del conjunto argentino es enorme, pero también depende de lo que el resto del cuerpo técnico considere. Tal vez la decisión pase por dársela a algún jugador que forme parte de la estructura del mediocampo.

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Scaloni contó la clave para renovar en la Selección Argentina: "Son buenas señales"

Por medio de una conferencia de prensa en conjunto con Claudio Tapia, Lionel Scaloni anunció que renovará su contrato con la Selección Argentina hasta diciembre de 2030. De esta manera, se transformará en el primer entrenador argentino en la historia en estar presente en tres mundiales distintos, con el mérito destacado de haber ganado uno y de haber llegado a la instancia final en otro.

"La respuesta de todos fue positiva y con ganas de querer estar. Eso fue una buena señal para nosotros. Tranquilamente podrían haber dicho 'mirá, en esta convocatoria, yo preferiría quedarme en mi casa, descansar o tengo algo'. Pero no hubo uno que me dijera eso", expresó en conferencia de prensa.

"Cuando terminó el Mundial no es que dije 'me voy', pero sí tenía que pensarlo, era un momento difícil. Nunca dije que no iba a continuar. El tiempo siempre cura un montón de cosas. El palo de no haber ganado la final fue duro. Enseguida nos pusimos otra vez a analizar, a mirar jugadores y eso era una buena señal", concluyó.