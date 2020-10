Foto: @MLS

El delantero argentino Gonzalo Higuaín convirtió finalmente su primer gol en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, tras un potente tiro libre que le dio el triunfo al Inter Miami sobre Red Bull New York por 2 a 1, por una nueva fecha de la fase regular.

El atacante de 32 años desniveló el cotejo y sentenció el éxito del equipo conducido por el DT Diego Alonso con un magnífico tiro libre cuando quedaban menos de 10 minutos para el final.





De este modo, el ex jugador de Real Madrid y Juventus convirtió su primera conquista en el fútbol estadounidense al cabo de tres encuentros. De hecho en su debut había fallado un penal que tiró por encima del travesaño.

El atacante que jugó con el Seleccionado argentino los Mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 arrancó como titular en el elenco del estado de Florida, que cortó una racha de tres derrotas consecutivas y fue reemplazado a los 37 minutos del segundo período por el ex delantero de Banfield, Julián Carranza.



El primer tanto del Inter Miami también fue obra de un jugador argentino: el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata, Matías Pellegrini, quien señaló el empate provisorio, a los 10 minutos de la segunda mitad.



En el equipo ganador, que reúne 14 puntos en 16 presentaciones y figura en las últimas posiciones de la tabla, también actuó el defensor Nicolás Figal, ex Independiente.