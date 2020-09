Foto: @MLSes

El delantero Gonzalo Higuaín tuvo el debut menos soñado en la Major League Soccer de Estados Unidos, ya que su flamante equipo, el Inter Miami, fue goleado 3 a 0 por Philadelphia Union y además erró un penal que generó un escándalo en el segundo tiempo.



El atacante de 32 años desperdició un penal a los 32 minutos de la segunda etapa, cuando despachó un remate muy alto y por encima del travesaño del arquero jamaiquino Andre Blake. Pero sumado a esto, varios rivales le festejaron en su propia cara su fallo, lo que generó el enojo del argentino y un tumulto generalizado entre varios jugadores que no pasó a mayores.

El ex jugador de River, Real Madrid y Juventus sumó sus primeros 96 minutos en el equipo del DT uruguayo Diego Alonso, que lleva dos derrotas en hilera y ocupa la última colocación de la Conferencia Este, junto a DC United, ambos con 11 puntos.



Higuaín no fue el único argentino que actuó para la franquicia que es propiedad del ex futbolista y hoy empresario David Beckham. También se desempeñaron Jorge Figal (ex Independiente) y Leandro González Pirez (ex Tigre y Estudiantes de La Plata).

En tanto estuvieron en el banco de suplentes y no ingresaron Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata) y Julián Carranza (ex Banfield).