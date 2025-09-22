Torres sigue en racha con dos goles en la victoria del Barça sobre el Getafe

LaLiga - FC Barcelona - Getafe

22 sep (Reuters) -Ferran Torres marcó dos goles en la cómoda victoria del Barcelona por 3-0 sobre el Getafe en LaLiga el domingo, con Dani Olmo añadiendo el tercero y una asistencia en otra impresionante exhibición del equipo de Hansi Flick.

La victoria mantiene a los catalanes invictos segundos en la clasificación con 13 puntos, a dos del líder, el Real Madrid, después de que los blancos mantuvieran su impecable récord de cinco victorias en cinco partidos al vencer al Espanyol el sábado.

El Barcelona, que jugó ante 6.000 aficionados empapados por la lluvia en su campo de entrenamiento de Sant Joan Despi, controló el partido desde el principio, mostrando su profundidad y resistencia a pesar de no poder contar con Lamine Yamal por tercer partido consecutivo debido a una lesión.

Torres, que tuvo otra oportunidad de ser titular gracias a la política de rotaciones de Flick, abrió el marcador a los 15 minutos con una brillante jugada colectiva, en la que batió a David Soria tras un inteligente taconazo de Olmo.

El delantero español, que esta vez jugó de extremo, dobló la ventaja en el minuto 34, superando la trampa del fuera de juego tras un pase en profundidad de Raphinha y rematando a placer junto al poste izquierdo.

El internacional español, de 25 años, estuvo a punto de completar su triplete antes del descanso, pero acabó golpeando el larguero con la portería a su merced tras eludir al guardameta.

Con este doblete, suma cuatro goles en cinco partidos esta temporada, lo que le sitúa segundo en la tabla de goleadores de LaLiga, a un solo tanto de Kylian Mbappé, del Real Madrid.

"Ya dije que puedo ser titular en el Barça. Siempre trato de aprovechar las oportunidades. Van a venir muchos más goles", dijo Torres a DAZN.

"Hemos leído muy bien la primera parte, sobre todo. Los dos goles en la primera parte nos ha dado el partido de cara."

El Barcelona siguió dominando tras el descanso y Marcus Rashford, que había descansado tras su gesta en la Liga de Campeones entre semana contra el Newcastle, salió del banquillo para causar un impacto inmediato.

El internacional inglés se internó por la banda derecha en el minuto 63 y centró a Olmo, que marcó desde dentro del área para sellar la victoria.

Con este resultado, el Barça prosigue su buen inicio de campaña, pese a verse obligado a jugar en su campo de entrenamiento, ya que las obras de remodelación de su emblemático Camp Nou llevan nueve meses de retraso.

El Estadio Olímpico Lluís Companys, que ha sido el terreno del Barça durante los últimos tres años, no estuvo disponible el domingo.

El Barça se enfrentará el jueves al Real Oviedo, mientras que el Getafe, octavo, recibirá al Alavés el miércoles.

