Tinelli desmintió a Boca: el partido contra Banfield sigue en pie

El presidente de la Liga Profesional de Fútbol apuntó contra los dichos desde el club de la Ribera en relación al aislamiento y el duelo del próximo sábado.

Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y San Lorenzo de Almagro, desmintió el comunicado lanzado por la dirigencia de Boca Juniors en relación a la suspensión del partido programado para el próximo sábado ante Banfield. Luego de citar el tuit del Xeneize, con algo parecido a una chicana, decidió aclarar las cosas y contar qué fue lo que sucedió con el pedido que ingresó a última hora en sus oficinas.

Para empezar, el reconocido conductor de TV aclara: "En un comunicado emitido hoy por el club, aseguran que “de palabra” yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad, y que no transmite el espíritu de nuestra Liga AFA, de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a reglamento". Mientras que por otro lado, informó sobre las comunicaciones entabladas: "Hablé dos veces en los últimos días con el presidente de Boca".

No solo remarcó que se comunicó dos veces sino también mostró su preocupación por lo ocurrido en Belo Horizonte, tras los incidentes entre la delegación de Boca y las fuerzas de seguridad brasileñas. "La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil, donde le aclaré que en todo momento estuve preocupado por la situación de la delegación y que le había escrito y jamás me había respondido", contó.

Por otro lado, Tinelli agregó sobre su accionar ante lo ocurrido y volvió a desmentir los dichos: "Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad". Y manifestó: "Allí el presidente de Boca me dijo si se podían postergar los próximos dos partidos de su equipo. Le dije que iba a intentar lograr esa suspensión después de consultar el reglamento y a mis pares de Mesa Directiva".

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, dejó abierta la puerta ante la posibilidad de una suspensión; el líder de la LPF volvió a remarcar: "Tal como informó jamás le aseguré que el partido estaba suspendido y debido a este pedido he convocado para mañana en carácter de urgente, una reunión de Mesa Directiva donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final". Mientras tanto, Boca espera una resolución: la Reserva, con quien debería jugar vs. Banfield, tiene un compromiso este viernes a las 10 de la mañana.