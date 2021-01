El excapitán de la Selección Argentina Javier Mascherano volverá a ser parte del elenco nacional, pero esta vez desde afuera de la cancha. La AFA anunció que el "Jefecito" se incorpora a la estructura de los combinados nacionales.

Mascherano se retiró del fútbol profesional el pasado 15 de noviembre de 2020, luego de la derrota de Estudiantes ante Argentinos, y su recuerdo como jugador aún sigue muy presente. No obstante, el ex River siempre dio indicios de prepararse para seguir ligado al deporte y así lo hará.

Si hay un lugar con el que "Masche" quedó identificado ese es la Selección y así también lo entendió la AFA, que horas atrás anunció la incorporación del exmediocampista en un nuevo puesto.

Mascherano encabezará el Departamento de Metodología y Desarrollo, una nueva área que la casa madre del fútbol argentino presentará en los próximos días. Junto con él trabajarán también el preparador físico Pablo Blanco (que trabajó en el Cuerpo Técnico de Alejandro Sabella cuando estuvo en la Selección Mayor) y Oscar Hernández Romero. En fotos publicadas por la cuenta de la Selección en Twitter se puede ver al "Jefecito" reunido con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y sus colaboradores en este nuevo desafío.

Aún resta saber oficialmente cuál será el alcance y las funciones específicas que tendrá el exfutbolista dentro de la estructura de las Selecciones, pero está claro que será una voz consultada y escuchada por todos. Según trascendió, el excapitán buscará desarrollar una línea de juego en todas las categorías juveniles para fomentar un mismo estilo táctico desde la Sub 15 hasta la Sub 20, tanto de la rama masculina como de la femenina.

Del mismo modo, Blanco se encargará de unificar la forma de trabajo en la parte física. Mientras que Oscar Hernández Romero, entrenador español que fue parte de las divisiones formativas de Barcelona, será una parte complementaria del nuevo proyecto.

Días atrás, antes de que termine el 2020, Javier Mascherano habló de su nueva vida tras dejar el fútbol y se refirió a su deseo de ser entrenador. "Por ahora estoy aprovechando esto. Hace poco más de un mes que me retiré y estoy recuperando tiempo. Lo de seguir ligado al fútbol se tendrá que dar de manera natural, pero me gustaría si están las cosas dadas ser entrenador. No sé dónde ni en qué rol (juveniles o mayores), pero me gustaría", aseguró por entonces.