Roland Koeman, entrenador del Barcelona, subrayó que el argentino Lionel Messi le demostró que "quiere seguir ganando títulos" y que aún "continúa siendo el mejor del mundo", una vez superado el conflicto que mantuvo con el club catalán del que estuvo a punto de irse en agosto pasado.

"Cuando llegué al club Messi estaba descontento y me explicó sus razones. Eso está superado, ahora quiere seguir ganando y sigue siendo el mejor jugador del mundo", subrayó el entrenador neerlandés en una entrevista que concedió al diario deportivo catalán Sport.



"Hablé mucho con Messi, fui a su casa, me explicó su malestar y le dije que no podía cambiar su situación con el club, pero sí podía las relacionadas con el equipo de fútbol, en cuanto al sistema de juego y su posición en la cancha, que podíamos intentarlo", añadió el entrenador de 57 años, quien asumió la conducción del Barcelona en reemplazo de "Quique" Setién.



"En este tiempo que llevamos juntos me demostró que quiere ganar títulos en el club y creo que el Barcelona fue y es y será mejor equipo con Messi que sin Messi", añadió Koeman en alusión al capitán del Seleccionado argentino.

El entrenador se refirió, en otro orden, al bajo nivel futbolístico del delantero francés Antoine Griezmann, quien no logró rendir desde que se incorporó al Barcelona como lo había hecho durante su paso anterior por el Atlético de Madrid.



"A Griezmann hay que recuperarlo. Está trabajando bien, aunque él mismo dijo hace poco que su rendimiento tiene que mejorar. Los jugadores pueden pasar por momentos de dudas y nosotros debemos ayudarlos a buscar su mejor versión", concluyó Koeman.