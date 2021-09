Riquelme humilló al Cholo Sottile en el programa del Pollo Vignolo: "Preguntame de fútbol"

Juan Román Riquelme le respondió al "Cholo" Marcelo Sottile en una entrevista en ESPN F90, programa conducido por el "Pollo" Vignolo y lo humilló al aire.

Juan Román Riquelme habló en vivo en ESPN F90, ciclo conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo en el mencionado canal, y no se guardó nada. Luego de una pregunta de Marcelo "Cholo" Sottile sobre la situación del colombiano Sebastián Villa, el vicepresidente de Boca Juniors le respondió sin filtro y lo dejó mal parado con cada afirmación.

El periodista apuró al exjugador: "Lo hablamos mientras vos no estabas, no por sentenciar de un modo irrespetuoso, pero por lo que hizo Villa no merece jugar más con la camiseta de Boca". Riquelme respondió tras un breve silencio: "Es tu opinión y yo la respeto. Nuestro club es muy serio y cumplimos con todo. Tenemos firmado con él un contrato y todos los meses le vamos a cumplir a él y a todos los jugadores que tenemos".

Continuó por la misma línea: "Todos los jugadores saben lo que tienen firmado y cada uno de ellos tiene que cumplir con las obligaciones que tiene con el club. Esperemos que él aprenda. Boca Juniors nunca dijo que estaba en venta, entiendo que ustedes tienen un programa, que tienen que hablar todos los días y eso es todo" y amplió: "Villa le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros, ¿Querés que te diga eso? Si ya lo sabés", lanzó.

Más adelante en el programa Sottile volvió a la carga con el director del Consejo de Fútbol de Boca: "Vos conoces muchísimo al hincha, ¿Cómo crees que hubiera reaccionado, si fuera a la cancha, con Villa y con Cardona?" y Riquelme respondió picante: "No lo sé. Y a veces estaría bueno que me hagas una pregunta de fútbol, todo es quilombo. Una vez algo divertido. Después veremos que hace la gente si pasa eso".

También le envió un mensaje a los fanáticos del "Xeneize": "El hincha tiene que estar contento porque en un año y medio los jugadores están representando al club de la mejor manera. Jugamos con el favorito de la Copa Libertadores y le ganamos los dos partidos. Después entendemos que Boca gana y no se valora mucho", sentenció.

Por último y ante la nueva consulta del periodista: "¿Cómo te gustaría que finalmente jugara tu Boca?", Román afirmó: "Yo soy el vicepresidente de mi club, los responsables del club son (Jorge) Bermúdez, (Marcelo) Delgado y (Raúl) Cascini. Yo estoy muy feliz con el trabajo que están haciendo. Después tenemos un entrenador en el que confiamos mucho, conoce a nuestro club, a los hinchas y no tenemos duda que las cosas van a ir bien", culminó.