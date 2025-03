Pumas UNAM de México nombra director técnico a ex jugador Efraín Juárez

Pumas UNAM, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, presentó el domingo como su director técnico a Efraín Juárez, quien como jugador fue campeón con el equipo en el torneo Clausura 2009.

Juárez, quien inició su carrera con Pumas en 2008, sustituirá al argentino Gustavo Lema, quien fue cesado el miércoles después de que el club de la Universidad Nacional Autónoma de México sufrió su tercera derrota consecutiva en el torneo Clausura local.

"Quién no quisiera entrenar a los Pumas, esta es una institución enorme y gigante, todo mundo quisiera dirigir esta institución, yo me siento un privilegiado y agradecido de estar aquí de que me hayan elegido. Es un orgullo estar sentado aquí con la camiseta del equipo que más quiero", dijo Juárez tras su presentación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hoy sigo con sentimientos encontrados muy bonitos, tener la oportunidad de salir y regresar a un lugar en donde te sientes como en casa no tiene precio. Lo que Pumas me ha dado no tengo con qué pagárselo mas que con trabajo, y eso es lo que voy a hacer", agregó el técnico de 37 años.

Juárez llega a Pumas tras conquistar en diciembre con Atlético Nacional el título de la liga -Clausura 2024- y la Copa Colombia, cuatro meses después de su designación.

El técnico mexicano renunció en enero al club colombiano debido a que no fue tomado en cuenta por la directiva para el armado del equipo.

A su regreso a Pumas, Juárez tiene como primer objetivo revertir la situación del equipo, que registra cuatro derrotas consecutivas en el torneo local.

"Queremos revertir la situación, recuperar a un plantel que está pensado para pelear otras situaciones. Estoy aquí para ganar y dar resultados, pero las ideas y el cómo siempre van a ser importantes, ellos (jugadores) tienen un compromiso que es rendir en la cancha con las ideas y bases que nosotros como cuerpo técnico les demos", apuntó el técnico mexicano.

"Hoy el técnico se tiene que adaptar y saber con qué cuenta porque los sistemas siempre mutan. Lo que sí tengo muy claro son los principios de juego, un estilo de fútbol dinámico y agresivo con el que los aficionados se sientan identificados, que siempre vayamos al arco rival", señaló.

Antes de su primera experiencia como técnico, Juárez fue auxiliar técnico en el New York City de la MLS, y en los belgas Standard de Lieja y Brujas.

Además de Pumas, Juárez jugó en los clubes mexicanos América y Monterrey. También militó con Celtic de Escocia, Real Zaragoza de España, Vancouver Whitecaps de la MLS y Valerenga de Noruega.

Con la selección de México disputó la Copa del Mundo del 2010. En 2005 fue parte de la selección Sub 17 que ganó el Mundial de la categoría.

El debut de Juárez como técnico de Pumas será el martes ante Alajuelense de Costa Rica en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Con información de Reuters