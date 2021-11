Oscar Ruggeri enfrenta una durísima denuncia: "Hizo cosas peores"

Se filtraron intimidades del Cabezón que complican su reputación. Oscar Ruggeri, denunciando de forma muy dura por parte de Fabián Vargas tras las críticas a Juan Román Riquelme.

Oscar Ruggeri se colocó en el centro de la escena tras criticar duramente a Juan Román Riquelme. Sus declaraciones en ESPN resonaron en los pasillos de La Bombonera, a punto tal de ser cuestionado por diferentes personalidades del fútbol argentino e internacional. Sin ir más lejos, el colombiano Fabián Vargas (excompañero del "Torero" en Boca Juniors), liquidó al "Cabezón" filtrando intimidades sobre la personalidad del campeón del mundo en 1986.

“Tiene derecho a opinar, pero Ruggeri no es un faro de la moral. Cuando estuvo en esos cargos hacía lo mismo o cosas peores. Entonces, venir a criticarlo ahora, donde no saben qué dijo realmente. Yo escuché a los jugadores y al técnico y (Riquelme) fue a dar una voz de aliento y de apoyo. En los diarios sale que fue a regañarlos y a decirles hasta malas palabras, pero conociéndolo a Román creo que lo que busca es levantar el ánimo del equipo y que sigan por el camino que venían previo al partido con Vélez”, aseguró Fabián Vargas, en defensa de Juan Román Riquelme.

En diálogo con El Vbar Caracol, Fabián Vargas añadió: "Es que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero que la opinión sea respetable es otra cosa. No estoy de acuerdo con lo que dijo Ruggeri porque siento que está hablando desde un lugar donde ya él no tiene esa autoridad moral como para decírselo. Respetable su posición de poderlo decir, pero creo que se está metiendo con algo que no tiene que ser y más comparándolo con otro directivo de River. Creo que no está bien para Ruggeri”.

Juan Román Riquelme liquidó a Oscar Ruggeri

Juan Román Riquelme, fiel a su estilo, no se guardó nada y disparó contra Oscar Ruggeri. El "Cabezón" fue durísimo luego de que se conoció la noticia del "reto" del dirigente de Boca Juniors hacia sus jugadores luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. No sólo que el ídolo "Xeneize" lo desmintió al aire en el ciclo de TNT Sports, Halcones y Palomas, sino que disparó contra el exdefensor de la Selección Argentina.

La molestia de este último contra el directivo se notó y mucho en sus declaraciones en el ciclo ESPN F90, conducido por Sebastián Vignolo. Lo elogió por lo que era en la cancha pero lo criticó fuerte a la hora de definirlo en su función actual: "Más allá de que fue un monstruo como jugador, allá arriba como jugador, como tipo defraudado total. Menos mal, gracias a Dios que no fuimos compañeros", aseguró.