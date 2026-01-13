Los 6 estadios de clásicos rivales más cercanos en el mundo del fútbol

Los cinco estadios de clásicos rivales más cercanos en el mundo del fútbol.

En el mundo del fútbol, increíblemente hay estadios de clásicos rivales históricos que se encuentran muy cerca uno del otro. Con Racing e Independiente como el mejor ejemplo en la Argentina, también hay casos de otros países en los que ocurre en general, principalmente en Europa. De hecho, aparecen Inglaterra, Escocia y Serbia en el top seis del ranking a nivel global.

Los 6 estadios más cercanos de clásicos rivales en el mundo del fútbol

Independiente y Racing en Argentina

El Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini del "Rojo" de Avellaneda se encuentra a apenas 300 metros del "Cilindro", es decir el Presidente Perón de la "Academia". Se trata de dos clubes denominados "grandes" del país en la Provincia de Buenos Aires, con títulos, trofeos de todo tipo y grandes partidos entre ambos a lo largo de las épocas.

Dundee FC. y Dandee United de Escocia

La misma distancia, apenas 300 metros, separan a la cancha Dens Park de la Tannadice Park en uno de los países del Reino Unido, con una gran tradición en la historia del fútbol. La toma aérea es impresionante y la cercanía es absoluta, aunque la supremacía de Dundee FC. en líneas generales es abrumadora con relación a su acérrimo adversario de la ciudad británica.

Partizan y Estrella Roja de Serbia

Son solamente 770 metros los que dividen los recintos de dos de las instituciones más fuertes y poderosas de Belgrado, la capital nacional. Mientras que Partizan juega en el Stadion Partizana, su gran oponente de la ciudad es local en el emblemático Rajko Mitić.

Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza de Argentina

Sólo 800 metros dividen a la cancha de la "Lepra", el Bautista Gargantini, con la casa del "Lobo", que es el Víctor Legrotaglie. En el medio entre ambos, un frondoso bosque bien verde le da ese toque pintoresco, bien especial y único en la provincia de Cuyo.

Liverpool y Everton de Inglaterra

El mítico Anfield Road de los "Reds" se encuentra aproximadamente a 900 metros de Goodison Park, el tradicional inmueble de los "Toffees". Acérrimos adversarios en el territorio de Gran Bretaña, el cuadro rojo es mucho más reconocido a nivel internacional gracias a sus seis Champions League conseguidas, entre otros trofeos.

Nottingham Forest y Notts County de Inglaterra

El Forest se mudó en 1897 del The Town Ground al City Ground y se asentó en la ribera del Río Trent, que marca la curiosidad de este caso porque es el agua la que separa a ambos sitios por unos 900 metros. Del otro lado aparece Meadow Lane, la casa del humilde Notts, mucho menos poderoso que el bicampeón de Europa.