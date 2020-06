Lanata, Oyarbide y Angelici: la reacción de Tinelli por las escuchas que filtró radio Mitre

En las últimas horas se conocieron algunas escuchas realizadas a Marcelo Tinelli en diferentes conversaciones con Julio Humberto Grondona. El presidente de San Lorenzo, a partir de esta situación, apuntó a "un ex presidente de Boca" a través de las redes sociales.

En las escuchas que, habían sido ordenadas por el Juez Oyarbide, se oye como Marcelo Tinelli tiene diversas charlas con el ex líder de la Asociación del Fútbol Argentino en la que hace reclamos sobre árbitros, pedido referís más amigos y, sobretodo, habla de la relación que tiene con diversos jueces. Las escuchas son del año 2013 y, en el año 2017, ya se conocían parte de estos audios.

En las últimas horas, el programa de Jorge Lanata las volvió a pasar en Radio Mitre. Allí se oye como, por ejemplo, Tinelli hace diversas peticiones: "“Ahí está Segura (presidente de Argentinos) rompiendo los huevos y seguramente le va a hablar… Es por Caruso Lombardi (el técnico del Bicho) que rompe los huevos por el árbitro con nosotros. Van a pedir seguro a Ceballos. Y van a caer los amigos de Caruso. Ceballos, alguno de esos. Yo la verdad no quiero que me dirija Ceballos. Yo quiero que nos dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. Él dice que Delfino no sé qué mierda, que es hincha de San Lorenzo. Jamás en mi vida me enteré que Delfino era hincha de San Lorenzo, dice el conductor.

Las escuchas habían sido dispuestas por el ex juez Norberto Oyarbide en la investigación a una financiera que, supuestamente, funcionaba como "cueva" para lavar dinero de pase de jugadores. A raíz de la viralización y de la puesta, nuevamente, en escena de las escuchas, el actual presidente de San Lorenzo salió al cruce de los dichos.

En sus redes sociales escribió: "Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, ¿serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo?". Por otro lado, apuntó: "Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quien entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante".