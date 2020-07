La peor noticia para Dybala: una denuncia por robo sacude a la familia

La extraña situación ocurrió en Laguna Larga, Córdoba, lugar donde nació Paulo Dybala. Allí, el hermano mayor del futbolista, Gustavo, fue denunciado por el pasado 21 de junio por robar un auto y destrozarlo. Luego, lo devolvió mientras estaba borracho.

El delito ocurrió durante la noche y uno de los implicados fue, justamente, el familiar del delantero de la Juventus que, junto a un amigo, se subieron a un auto que estaba estacionado y lo sustrajeron.

La víctima se llama Walter Nievas y, según su relato, al salir de un bar se dio cuenta que su auto no estaba donde lo había estacionado. Allí tal como le cuenta a Infobae, el hombre vio como desde la misma calle se le acercó su propio vehículo que, en ese momento, era conducido por Gustavo Dybala y otros dos amigos.

El hombre denuncia que "estaban alcoholizados" y que le rompieron todo el auto. Además, agregó: "Se burlaron de mí como si hubiese sido un chiste. Yo me puse nervioso, fui de inmediato a la comisaría para que me tomaran la denuncia". Una vez ocurrida la situación, el hermano del jugador de la Juventus trató de contactarse con él y le pidió que no haga la denuncia.

En un mensaje de Whatsapp escribió: "“Lo de anoche fue una cosa de borracho que hicimos con Gonzalo y Maxi. No creo que sea para que me denuncies. También, quiero pedirte perdón. Disculpas. Siempre tuvimos la mejor, no se porque me denuncias”.