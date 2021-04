El tremendo testimonio del exjugador sobre algo que suele ocurrir en el deporte.

En el programa ESPN FC, que conduce Alejandro Fantino todos los lunes entre las 22 y las 23.30 horas, Diego Fernando Latorre sorprendió con una revelación sobre un partido arreglado entre Boca -del que formaba parte- y Oriente Petrolero hace exactamente 30 años en la fase de Grupos de la Copa Libertadores de 1991 para eliminar a River, que también lo integraba: "Nos apretó la barrabrava".

La Zona 1, que completaba Bolívar, entregaba tres boletos a los octavos de final y, si "el Xeneize" caía en la última fecha, debía enfrentar al "Millonario" en un encuentro de desempate en el estadio de Vélez para ver cuál de los dos avanzaba, por lo cual el punto clasificaba a la siguiente instancia tanto al conjunto de "Gambetita" como a su rival de turno en "la Bombonera".

Fue entonces cuando, según Latorre, se arregló de antemano la igualdad gracias a un llamado previo de "el Abuelo", el líder de la barra, aunque él en ese momento no lo sabía, sino que se enteró en pleno compromiso: "Yo fui al banco, entré en el segundo tiempo y en la primera pelota que toqué rematé al palo. Ahí se me acercó uno de los referentes, de quien no voy a dar el nombre, y me dijo ´nene, ¿qué hacés? Quedate al lado mío y no te muevas porque sino te cag... a trompadas´".

"Yo tenía esa inocencia de un pibe de 21 años, realmente no sabía lo que estaba pasando, escuchaba algunos cantos (desde la tribuna) pero nada más", explicó el exdelantero, que profundizó: "Me consta que Oscar Tabárez (el entrenador en aquella época) tampoco lo sabía, había sido una cosa entre los jugadores".

Además, el exfutbolista contextualizó lo ocurrido: "A nosotros, antes de jugar los ´Superclásicos´, siempre nos llamaba ´El Abuelo´ y nos decía ´hay que ganar eh, miren que el domingo hay que ganar. Estamos con ustedes´. Sin embargo, en este caso el tono no fue tan conciliador y nos dijo ´miren que el viernes hay que empatar eh, hay que dejar afuera a River porque sino se pudre todo´. Estábamos condicionados".

"Yo escuchaba que la gente gritaba ´hoy hay que empatar´", amplió Latorre, que tuvo dos etapas en el club de La Ribera (1987-1992 y 1996-1998) con 242 cotejos oficiales, 77 goles y 3 títulos conseguidos.

El empate arreglado entre Boca y Oriente Petrolero para dejar afuera a River de la Copa Libertadores de 1991

Aquella noche del 5 de abril de 1991 en Buenos Aires prácticamente no se atacaron, el balón estuvo casi siempre en la mitad del campo, ninguno de los dos conjuntos tuvo la intención de lastimar al adversario y hasta en la transmisión televisiva se avergonzaron por lo sucedido.

El "hoy hay que empatar" de la hinchada era cada vez más fuerte y, cuando el árbitro pitó el final para el 0-0, hubo festejos de los protagonistas y de los 40 mil simpatizantes presentes como si se hubiese tratado de una victoria.