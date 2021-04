La campaña anti Boca de ESPN es cada vez más notoria.

La breve aparición pública de Juan Román Riquelme a través de una grabación de apenas 58 segundos en la cuenta oficial de Boca causó revuelo en el ambiente deportivo argentino, por lo que las críticas hacia el Vicepresidente segundo y líder del Consejo de Fútbol continúan. Durante el programa F12, que conduce Mariano Closs por ESPN, aseguraron : "El video parecía un chiste".

Closs opinó en vivo que "convengamos que la gente debe estar esperando saber si él fue el responsable de la salida de ´Wanchope´ (Ramón) Ábila, de lo que pasa con los jugadores" y agregó que "después de que dijo que estaban aprendiendo me parece que ya no hay mucho más para discutir, ya no hay polémica que quepa".

En la mesa que compartió con Luciana Rubinska, Juan Simón, Esteban Edul, Mariano Juan, Leonardo Gabes, Leonardo Paradizo y Javier Castrilli, Closs expresó que "todo el mundo aprende. Después lo puede hacer con picardía, con ironía, pero fue una gran salida de Riquelme diciendo eso", al mismo tiempo que añadió que "si ese es el sello del Consejo, tendremos que acostumbrarnos. Tal vez la vieja escuela de la negociación no va más y es esta".

"Con esto que dijo te lo querés llevar a la mesita de luz. Ante esto, ¿qué le vas a refutar con la candidez con la que habló? Es el yerno preferido", le preguntó con una sonrisa en el rostro el relator de 50 años a Augusto César, el cronista que cubre la actualidad del club de La Ribera para esa señal. Por su parte, el especialista en temás "Xeneizes" protestó: "Si van a anunciar algo, que tenga sentido, porque sino parecía una broma para nosotros y para la gente que lo quería escuchar. Parecía un chiste".

Juan Román Riquelme y la política de Boca

El exjugador y máximo ícono de la historia de la institución tomó las riendas del fútbol como Vice segundo a fines de 2019, cuando le ganó las elecciones en el trinomio que compartió con Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini a Christian Gribaudo, el candidato de aquel entonces a Presidente del oficialismo comandado por Daniel Angelici.

Con casi el 53% de los 43 mil votos totales, el crack se impuso en las comicios y, a partir de allí, encabezó algunas decisiones tan trascendentes como discutidas, con dos títulos ya conseguidos: la contratación de Miguel Ángel Russo como entrenador tras la salida de Gustavo Alfaro, el fichaje que luego acabó con el adiós prematuro y desprolijo de Guillermo "Pol" Fernández, las rispideces para las renovaciones de los contratos de ciertos referentes del plantel como Carlos Tevez y Mauro Zárate, la partida del goleador Ábila a Estados Unidos sin demasiadas explicaciones y el lanzamiento de Boca Predio, una cuenta paralela de Instagram por fuera de la que quería implementar Pergolini.