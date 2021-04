El conductor explicó por qué se montó esta teoría en torno a su persona.

En diálogo con La Once Diez, el conductor Alejandro Fantino fue entrevistado por Franco Torchia y habló sobre diferentes temas relacionados a su vida. Entre ellos, se refirió a los rumores sobre su sexualidad y por qué cree que se montaron teorías inexactas sobre su persona.

A lo largo de su carrera, Alejandro Fantino fue vinculado sentimentalmente con Adrián Bastía (jugador campeón con Racing Club) y el cantante Luciano Pereyra. En cuanto a la supuesta relación con "El Polaco", el periodista contó: "Era jugador de Racing y venía a Mar de fondo. Yo soy mucho de tocar, de agarrar la mano, de abrazar. Yo voy al club y estoy en el vestuario y te agarro, te abrazo, hasta te beso en la mejilla, me parece lindo eso, es una cosa de amor, ahora no se puede por el Covid-19. Muchas veces agarro a un amigo de la mano y te sueltan como si les estuvieras pasando electricidad”.

"Me arrepiento de una cosa que me pudo haber costado la carrera porque en ese momento relataba fútbol y recién en la cancha nueva de San Lorenzo me gritaban ‘put.., put.., put...’. Cerraban los deditos como que me garch... a Luciano y a Bastia. Yo en ese momento estaba con Nahuel (su hijo mayor) y los cité a los tipos y se quedaron esperando y me re cagué a trompadas en el estacionamiento de manera violenta. ‘Tenés que aprender a respetar hijo de puta, la puta que te parió', le dije a uno. Al Polaco Bastía lo volvían loco en la cancha. Fue hace muchos años, imaginate el mundo que era. Eran tres tipos empañándome el vidrio de donde yo relataba. Cincuenta minutos recibiendo insultos”, reveló Fantino, quien fue protagonista durante muchos años en un mundo tan machista como lo es el fútbol.

Fantino y los rumores de romance con Luciano Pereyra: "Venía con sus amigos"

En cuanto a los rumores que lo vincularon con Pereyra, el santafesino recordó: “Luciano venía mucho a pescar a Sauce Viejo, después vino varias veces más, se hizo muy amigo de mi papá, venía con sus amigos, tenía una bandita de Luján muy macanudos. Alguien habrá dicho que estos dos encubren una relación. En algún momento me hinchaba las pelotas, pero después me puse a analizarlo y no hay ninguna referencia a eso y a la duda que muchos tenían”.

“Me pasó que se lo conté a mi viejo porque entiendo y entendía que mi papá seguía en el pueblo, veía a sus amigos, trabajaba en el campo y esa versión pudo haberle afectado, aunque jamás me hubiese dicho algo. Un día estábamos pescando y se lo dije”, amplió "Fanta".