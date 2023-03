Enzo Barrenechea, la nueva ilusión de la Selección Argentina que juega en Juventus

Enzo Alan Tomás Barrenechea es otra de las ilusiones de la Selección Argentina a futuro. Surgido en Newell´s, donde fue campeón con la Sexta División, el talentoso mediocampista defensivo de Juventus de Italia es uno de los que se suma a la legión de "Los Europibes". Se trata de aquellos que jamás jugaron en la Primera División del fútbol argentino, crecieron personal y profesionalmente en el Viejo Continente, y ahora sueñan con vestir la camiseta de "La Albiceleste".

Nacido en Villa María, Córdoba, el 11 de mayo de 2001, este volante de 21 años, 1.86 m. y 78 kilos ya sumó minutos con el plantel profesional de "La Vecchia Signora". Luego del paso por las categorías menores de "La Lepra" de Rosario, donde se estrenó en la Tercera en febrero de 2018 con 16 años, en agosto de 2019 se marchó a Sion de Suiza por 3,3 millones de euros luego de haber obtenido el pasaporte europeo para no ocupar una plaza de extranjero en ninguna institución allí.

A mediados de 2020 se fue a "La Juve" B, de la Serie C italiana, a cambio de 4.7 millones de euros. Luego de algunos rendimientos positivos allí, tuvo la mala fortuna de haber sufrido la rotura de los ligamentos en 2021, lo cual lo mantuvo inactivo hasta enero de 2022. “El 22 de mayo, el día de mi cumpleaños, no me lo voy a olvidar jamás. A los 2 minutos del segundo tiempo contra Genoa me rompí el cruzado. Cuando me enteré, se me vino el mundo abajo”, recordó sobre el momento más difícil de su trayectoria. No obstante, se recuperó y a comienzos de 2022 se sumó al primer equipo del conjunto de Turín, en el que hoy aparece como una de las alternativas para el entrenador Massimiliano Allegri en el banco de los suplentes.

Algo lento en sus desplazamientos debido a su gran altura, los principales atributos de "Barre" son el posicionamiento, el panorama, la recuperación de la pelota y la precisión en las salidas con el primer pase. Comparado en algún momento con los franceses Paul Pogba y Steven Nzonzi por sus similares características, la depurada técnica y la elevada estatura para el puesto, Barrenechea integró la lista preliminar de Lionel Scaloni en la Selección Argentina Sub-20 para el torneo de L´Alcudia (España) a mediados de 2018. A pesar de que no quedó en la nómina definitiva, tuvo varios entrenamientos y conoció al vigente entrenador de la Mayor.

En un capítulo de la obra Bianconeri Next Gen (La Próxima Generación Bianconera), Enzo contó que "La Juve" lo quiso desde que era demasiado pequeño, aunque su vida no era fácil por los problemas que tenía su padre: “A los 10 u 11 años lo agarraron a mi papá y decidimos volver a Córdoba. Fueron 8 años que no lo tuvimos, pero siempre que podíamos lo visitábamos en la cárcel". Acerca de cómo se sostenía la familia económicamente, reveló: "Mi mamá tenía doble trabajo y estábamos casi todo el día solos. Nosotros nos manejábamos cómo desayunar, cuándo comer... Mi mamá nos dejaba todo hecho. A los 17 me comentaron la posibilidad de venir a Juventus y a los 18 se concretó”.

Carlos Polenta, DT que dirigió a Barrenechea en Newell´s, exclusivo con El Destape: "Me llenaba los ojos"

Uno de los entrenadores que tuvo a "Barre" en "La Lepra" en 2016 dialogó con El Destape y aportó muchos detalles acerca de cómo era el juvenil en aquel entonces, con apenas 15 años: "Me considero un alumno del ´Indio´ Carlos Solari y de Jorge Griffa, dos diferentes totales. Ellos me enseñaban siempre de la proyección a nivel Europa", comenzó. "Y yo me acuerdo de Enzo que llegaba del Interior, empezó en la predécima en Newell´s. Pero vos lo veías en la cancha y ya estábamos en presencia de un jugador con proyección", profundizó.

El estratega definió al futbolista como "un volante con una talla fantástica" y amplió: "Porque ya cuando me tocó dirigirlo en la Octava o en la Séptima era un chico de 1.86 metro, un volante técnico que manejaba muy bien el perfil derecho y el izquierdo". Incluso, destacó que "tenía juego aéreo, gambeteador, dribbling, inteligente, veías cosas ya diferentes en ese momento".

Fascinado por las características del jugador en la entidad rosarina, Polenta rememoró: "Me llenaba la vista porque fui un afortunado de poder dirigir a esa categoría 2001, que fue top en su momento en Newell´s. Me tocó verlo crecer en el día a día, las indicaciones que le dabas él las cumplía, con un talento...". Al mismo tiempo, eceptó que "por ahí era medio renegado, con un carácter protestón, se enojaba cuando las cosas no le salían, les protestaba a veces a los árbitros, pero todo iba a depender de cómo le iba a ir en el trascurso del partido". "Pero era una cosa que me llenaba los ojos, yo no tenía dudas de que uno le veía la proyección a Europa, de que iba a jugar en el fútbol europeo", insistió.

Acerca de los motivos por los que jamás pudo brillar en "La Lepra", Carlos explicó: "A nivel político de cada club, no sé por qué no llegó a la Primera de Newell´s... Es un chico al que yo quiero muchísimo". También resaltó que "él siempre estaba preocupado por sus hermanitos, su mamá, su papá, siempre abocado a ellos, gente humilde" y que estaba constantemente "muy focalizado en que iba a llegar a jugar en la Primera División para ayudar a su familia".

Consultado por el vínculo actual con Barrenechea, Polenta reconoció: "Seguí teniendo contacto un tiempo porque lo veía en el club. Newell´s me despidió en 2016, nunca supe por qué, y uno va perdiendo el contacto. Lo veía todos los sábados cuando iba a ver a las Inferiores, ahí sí lo encontraba". "Cuando me entero de que se va a Europa perdí el contacto, pero me fui enterando de que ya estaba muy bien e iba a jugar", puntualizó.

Carlos Polenta, el principal DT que dirigió a Barrenechea en Newell´s.

El vigente entrenador de Americano, de la Liga San Martín, declaró: "No estoy en contacto pero era una relación excelente, él también se hablaba con mi hija. No estoy en contacto como con (Ezequiel) Unsain o con Lisandro Martínez allá en Manchester (United)". "Me voy a poner en contacto, lo voy a rastrear por Facebook, porque lo conozco de toda la historia y me pone muy feliz como formador que me considero", prometió en ese sentido.

Más allá de los rumores de que en junio próximo "Barre" podría marcharse a otro equipo para tener más continuidad, Polenta pidió que continúe en Turín: "Lo que tengo en mente es que si lo hicieron debutar en Juventus, que no es poca cosa, es porque va a seguir jugando". En esa línea, argumentó que "si ya debutó tiene que seguir ahí, porque cuando le agarre el gustito de cómo es el fútbol europeo va a aparecer jugando y va a deslumbrar". Y cerró: "Porque si no cambió, que no creo, para mí es un jugador fantástico. A todos estos chicos a los que uno fue formando, me pone feliz de la vida de que les esté yendo bien".

La amistad de Barrenechea con Matías Soulé

Además de haber compartido el plantel con sus compatriotas Paulo Dybala, Ángel Di María y Leandro Paredes, Enzo se lleva muy bien con el volante ofensivo surgido en Vélez. Acerca del gran vínculo con él, el contención señaló que “Matías, más que un amigo, se convirtió en un hermano". "Pasamos muchos momentos, compartimos tantas cosas... Tenemos una grandísima relación con su familia y nos sentimos un poquito como en Argentina”, resaltó.

Barrenechea y Soulé, amigos argentinos en Juventus.

Los números de Barrenechea en Juventus

Juventus B (2020-2022): 42 partidos y 6 goles.

(2020-2022): 42 partidos y 6 goles. Juventus (2022-presente): 3 encuentros, sin tantos.

(2022-presente): 3 encuentros, sin tantos. Total (2020-presente): 45 juegos y 6 gritos.

Actualizado hasta el 14 de marzo de 2023.