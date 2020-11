El entrenador de Deportivo Cali de Colombia, el uruguayo Alfredo Arias Sánchez, manifestó su “tristeza” y declaró haberse sentido “robado como nunca antes”, luego de la caída ante Vélez Sarsfield por 2-0 en la ida de una de las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Me sentí robado como nunca antes. La verdad que hoy tengo una de las tristezas más grandes, pero no por perder un partido”, expresó el director técnico, en alusión a la polémica tarea del árbitro Cristián Garay y a la insólita aplicación del VAR en las jugadas discutidas.



“Lo que pasó en el primer tiempo fue una vergüenza, porque viendo los videos se supone que revisaron incluso con VAR”, agregó Arias Sánchez, en referencia a la maniobra anulada que finalizó con un cabezazo de John Vásquez que llegó a la red, sin una aparente infracción sobre Tomás Guidara, como finalmente se cobró.

“Felicito a Vélez, felicito a sus jugadores, no tienen nada que ver con esto, es la competencia, pero esto es desvirtuar la competencia, es castigar demasiado a un equipo que trabaja, que viene, que no se mete atrás, que juega de igual a igual”, explicó el DT en conferencia de prensa.



“Sinceramente no puedo entender; sí puedo entender un error, lo que no puedo entender es que se convalide un error a través de cinco personas”, indicó Arias Sánchez, en relación a la actuación de la terna arbitral y al equipo de VAR que revisó las jugadas en el estadio José Amalfitani.



“Vélez no tiene nada que ver, estoy hablando por el fútbol, estoy hablando porque alguna medida se tendrá que tomar, si no esto va a darle patente a que cualquier pueda venir y saquear a cualquiera”, advirtió.

Arias Sánchez aclaró que no le interesaba una eventual medida disciplinaria que podría tomar Conmebol a raíz de sus dichos: “No me importa lo que pueda pasar después, sinceramente, porque ya peor que lo que nos trataron hoy (por ayer) no nos pueden tratar”, describió.



Deportivo Cali irá por la recuperación ante Vélez, el martes 1° de diciembre, a las 21.30, en el cotejo revancha que se jugará en el estadio Pascual Guerrero.