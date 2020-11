El terrible planchazo que Carlos Tevez le dio a Tomás Pochettino a los pocos segundos de juego del duelo entre Boca y Talleres del pasado domingo estuvo en boca de todos. Sobre todo por la decisión del árbitro Germán Delfino de no expulsar al delantero por semejante acción.

Uno de los que se hizo eco de la jugada fue Juan Herbella, ex jugador devenido en comentarista deportivo, quien en su cuenta de Instagram publicó un posteo brindando su postura y criticando también la decisión de Delfino de no mostrarle la roja al "Apache".

"La pelota ni aparece en la imagen. Es patada de cinturón negro. ¿Acaso no es tarjeta roja para todo el mundo, menos para Tévez y su impunidad?", escribió el ex defensor, quien quizás no se imaginó que iba a tener la respuesta del propio Delfino en el posteo.

Es que el árbitro decidió esgrimir sus argumentos y responderle a Herbella en la misma publicación, en la que escribió: "Te respondo con total respeto dándote mis argumentos, después podrás creerlos o no, como pasa siempre. Que mejor que hoy estén hablando de mi decisión acertada de haber expulsado a un jugador con esta foto".

"Una de las claves es lo que decís vos, la pelota ya estaba ahí sino unos metros más adelante, mi visión se fue un poco con eso, después vengo del lado izquierdo donde el mismo cuerpo del jugador de talleres me tapa un poco, el punto exacto donde golpea y tengo que decidir en una milésima de segundo, con un solo ángulo y sin repetición, obviamente que trabajo y me preparo para dar lo mejor en un campo de juego, sin importar camisa, ni jugador, ni equipo, ni momento del partido, porque eso es el arbitraje", se excusó Delfino.

Además, el experimentado árbitro aprovechó para mostrarse completamente a favor de la implementación del VAR. "Soy ultra defensor del Var, porque antes todos estos detalles que uno pierde en el campo de juego, con la velocidad y rapidez que pasan las cosas y como se nos juzga con 3 o 4 ángulos y con distintas repeticiones y velocidades, que mejor que tenerlas a disposición para ser lo más justos posibles, más allá que muchas situaciones son de interpretación. Espero haya podido responder a tu consulta, en primera persona, me creas o no con lo que te expresó", completó.