Copa de la Liga Profesional: días y horarios de la última fecha

Los días y horarios de la última fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022 en la fase de grupos. Cuándo se jugarán los partidos claves.

La Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino entra en la recta decisiva de la fase de grupos, por lo que los días y los horarios los partidos claves son determinantes para conocer cuándo y cómo quedarán definidos los cruces de los cuartos de final.

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y la Liga Profesional ya decidieron cuándo se llevarán a cabo los compromisos decisivos de la jornada de la Primera división, por lo que bien vale la pena saber cuándo empezarán los encuentros para completar a los conjuntos que avancen a la siguiente instancia.

Habrá varios encuentros definitorios en ambas Zonas, por lo que aquellos duelos en los que haya en juego un boleto a los cuartos de final se jugarán al mismo tiempo. La diferencia está en que saldrán a la cancha los del Grupo A el domingo 8 de mayo de 2022 a las 16.30 y los del B, el sábado 7 del mismo mes a la misma hora.

Zona A, todos los partidos definitorios el domingo a las 16.30:

Gimnasia vs. Newell´s.

Defensa y Justicia vs. Patronato.

Argentinos vs. Unión.

Talleres vs. Sarmiento.

Zona B, todos los partidos definitorios el sábado a las 16.30:

Tigre vs. Boca.

Aldosivi vs. Arsenal.

Independiente vs. Huracán.

En tanto, el único clásico será el de San Lorenzo vs. Racing, que irá el viernes a las 19. Por otra parte, River recibirá a Platense el domingo a las 21.30.

San Lorenzo vs. Racing será el único clásico, aunque sin mucho en juego.

Cuartos de final en la Copa de la Liga: así están los cruces ahora

Por el momento, no habría enfrentamientos entre equipos grandes en la primera instancia de los playoffs. El que termine primero en la Zona A chocará en su cancha a partido único con el cuarto de la B; el segundo de la A recibirá al tercero de la B; el escolta a la B será anfitrión del tercero de la A; mientras que el líder del segundo Grupo también hará de local frente al último del A.

Por lo tanto, hasta el momento,, los duelos por un lado del cuadro serán: Racing vs. Aldosivi en "El Cilindro" de Avellaneda; y Boca vs. Newell´s en "La Bombonera". Por el otro sector, hasta el momento, se enfrentarán Estudiantes vs. Defensa y Justicia en La Plata; y River vs. Tigre en "El Monumental". Cabe destacar que los cotejos serán de 90 minutos y, si terminan igualados, definirán directamente con los disparos desde el punto penal.

Los conjuntos ya clasificados son Racing y River en la Zona A, mientras que Estudiantes y Boca lo hicieron en la B. En tanto, los que están ingresando en el primer Grupo son Newell´s y Defensa, aunque podrían desplazarlos Argentinos, Gimnasia y Sarmiento. En la segunda Zona, los que están entrando son Tigre y Aldosivi, aunque uno de los dos podría ser superado por Huracán.