Campaña turística saudí no será patrocinadora del Mundial femenino de fútbol

"Visit Saudi" no patrocinará el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda a finales de este año, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no ha descartado futuras oportunidades comerciales para el país del golfo Pérsico en el fútbol femenino.

La Oficina de Turismo de Arabia Saudita se había postulado como posible patrocinador del torneo ampliado a 32 equipos, lo que suscitó duras críticas de varios grupos, aunque Infantino afirmó que todo fue una "tormenta en un vaso de agua".

La mayor molestia provino de Football Australia, que declaró que había un "consenso abrumador en que esta asociación no se ajusta a nuestra visión colectiva del torneo y no está a la altura de nuestras expectativas".

Otras figuras destacadas del fútbol femenino también criticaron el plan, como la veterana delantera estadounidense Alex Morgan, que afirmó que "moralmente" no tenía sentido.

"Hubo conversaciones con 'Visit Saudi', pero al final no desembocaron en un contrato. Así que fue una tormenta en un vaso de agua", dijo Infantino en el Congreso de la FIFA celebrado este jueves en Kigali.

"Pero, dicho esto, la FIFA es una organización formada por 211 países. No hay nada malo en aceptar patrocinios de Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Brasil o India".

Infantino añadió que los detractores del posible patrocinio ignoraban los acuerdos comerciales que ya existen entre empresas de Arabia Saudita y Australia.

"Hay un doble rasero que realmente no entiendo. No hay ningún problema, no hay ningún contrato, pero por supuesto que queremos ver cómo podemos involucrar a los patrocinadores saudíes, y a los de Qatar, en el fútbol femenino en general", agregó Infantino.

