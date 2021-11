Balón de Oro: el emotivo recuerdo de Lionel Messi sobre la muerte Diego Maradona: "Fue terrible"

Lionel Messi participó de un homenaje a Maradona en medio de la entrega del Balón de Oro y dejó su testimonio sobre el mejor jugador de todos los tiempos.

Lionel Messi homenajeó a Diego Maradona en la entrega del Balón de Oro y recordó cómo vivio la triste jornada de su muerte. A minutos de poder ganar su séptimo trofeo al mejor jugador de la temporada, el argentino habló de su relación con Diego en un video de los organizadores y mostró su emoción.

Luego de que se entregara el premio al mejor jugador joven a Pedri, del Barcelona, la ceremonia del Balón de Oro abrió un lugar a la emoción y el recuerdo de dos gigantes del fútbol: Maradona y Gerd Müller, quien murió en agosto de 2021. Tanto Messi como Robert Lewandowski recordaron ambas figuras de la hsitoria.

"Estaba en mi casa. Antes de que empiece a salir la noticia, mi papá me escribe y me pregunta '¿Viste lo de Diego?'. Yo no sabía de que estaba hablando y ahí me dice. Sabía que no estaba bien, pero no para llegar al punto de que termine falleciendo. Fue una noticia terrible", lamentó Messi, visiblemente conmovido por la situación y con la cabeza mirando el piso.

Más tarde recordó cómo fue su primer encuentro con el campeón del Mundo en México 1986. "Conocí a Diego cuando fui a La Noche del Diez, él vino antes de arrancar y me saludó ahí, estuvimos un ratito, fue un momento espectacular", rememoró sobre aquella etapa en la que el Diez también conquistó la televisión argentina con un show impresionante repleto de figuras.

A la hora de definir a Diego, "La Pulga" fue directo y no dejó lugar a dudas. "Para mí Diego, como para todos los argentinos, era lo máximo", aseguró. A la vez que recordó cómo fue la etapa en que Maradona lo dirigió en la Selección. "Tuve la oportunidad de convivir con él, tenerlo de entrenador, cuando estaba en una etapa de su vida muy buena. Disfrutábamos mucho de los partidos, los entrenamientos, el Mundial que tuvimos juntos. Fue una etapa muy buena para nosotros también", señaló Messi.

Lionel Messi va por su séptimo Balón de Oro, el premio otorgado por la revista France Football, al mejor futbolista del mundo. La fiesta es en París y está marcada por lo que fue la temporada con su salida histórica del Barcelona de España, pero además por la Copa América lograda con la Selección Nacional.

Messi es el máximo favorito, una vez más, para obtener el galardón que ganó en seis ocasiones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. France Football, que entrega el premio anualmente desde 1956, a excepción de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, tiene una lista de 30 nominados, entre los que se destacan Messi, el francés Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski, el egipcio Mohamed Salah y el italiano Jorginho.

El resto son el ex Racing Club Lautaro Martínez, Luis Suárez, Neymar, César Azpilicueta, Pedri, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gerard Moreno, Gianluigi Donnarumma, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Harry Kane, Mason Mount, Raheem Sterling, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Simon Kjaer, Riyad Mahrez y Luka Modric.