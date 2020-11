El francés Antoine Griezmann habló por primera vez sobre Lionel Messi, su compañero en el Barcelona, luego de las declaraciones de su ex representante quien deslizó diferencias entre ambos y dio detalles de la conversación que mantuvieron en su llegada al club.

"Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que le jodió cuando rechacé ir la primera vez, porque él había hecho comentarios públicos y que al final dije que no. Pero me dijo una vez que -al estar en su equipo- iba a muerte conmigo y lo siento cada día", expresó el delantero, en una entrevista concedida al ex jugador argentino Jorge Valdano para el programa "Universo Valdano".

Griezmann desmintió a Eric Olhats, su ex representante, y a un familiar suyo, quienes dejaron entrever que el atacante del Seleccionado francés estaba a disgusto con Messi desde su arribo procedente de Atlético de Madrid.

"Leo sabe muy bien que le tengo mucho respeto, que le veo como un ejemplo y que aprendo de él. Le dije que no tengo nada que ver con ellos. Pudo haber comentarios hasta en el vestuario, pero quería pedir perdón si tenía que hacerlo, en el campo", agregó Griezmann.



"A veces se pasan con las críticas. No se está viendo al mejor Griezmann, pero se necesita la ayuda de todo el mundo. Cuando se pierde se habla de mi primero y a ver qué pasa porque como yo no hablo, soy una diana fácil", manifestó el exdelantero de Atlético de Madrid.