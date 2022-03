La desafiante frase del presidente del Barcelona sobre Messi: "No me arrepiento"

El presidente de Barcelona de España apuntó contra Lionel Messi y aseguró que "no se arrepiente".

El presidente del Barcelona de España, Joan Laporta redobló la apuesta y aseguró que "no se arrepiente" de la salida de Lionel Messi de club culé y añadió que fue la "decisión más tristes de todas" en su carrera como dirigente deportivo.

"El adiós a Messi es la decisión más triste de todas. No la hubiera querido tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido. Teníamos que poner la institución por encima de todo", señaló Laporta en una entrevista exclusiva al canal del club. En este punto, el presidente del Barcelona aseguró: "La institución está por encima incluso de entradores y del mejor jugador de la historia del fútbol".

Lo más llamativo es que, según él, no tuvo muchas opciones para mantener al actual delantero de París Saint Germain de Francia en el plantel debido a la crítica situación económica de la institución. En un principio, desde el Barcelona habían sostenido que el propio Messi no había querido bajar aun más su sueldo para ser parte del club. "Por mucha voluntad que había, había una realidad, con la que chocamos", señaló Laporta.

"Parecía que después no había nada. Pero los que queremos el Barça sabemos que la historia continúa, con trabajo y decisiones bien pensadas, puede volver seguro al camino de los éxitos", indicó.

La tremenda frase de descubridor de Messi

Lionel Messi atraviesa un momento particular el PSG en medio de un presente no tan positivo como se esperaba. El elenco parisino es puntero en la Ligue 1 de Francia pero no brilla con los futbolistas que tiene. De hecho, en el duelo de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid, la "Pulga" sufrió varias críticas por su nivel. Sobre esto, Carles Rexach (descubridor del astro) habló con el medio Súper Deportivo Radio acerca de lo que vive el futbolista.

Este último, quien se desempeñó como dirigente del Barcelona, fue el que vio en él ese potencial que tiempo después lo llevó a romperla en la primera del "Blaugrana". Un detalle que marcó un antes y un después en la relación entre ambos fue el contrato que Leo firmó en una servilleta en un restaurante. Es por eso, y por todo lo compartido con él, que está más que afligido por lo que su promesa sufre en su nuevo club.