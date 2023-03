Un compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa reveló su fanatismo por River: "Desde chiquito"

Un compañero de Emiliano "Dibu" Martínez en el Aston Villa reveló su fanatismo por River Plate y sorprendió a todos.

Un compañero de Emiliano "Dibu" Martínez en el Aston Villa reveló su fanatismo por River Plate en una entrevista. El futbolista que se desempeña en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra no dudó en dar detalles de cómo nació su amor por el "Millonario" desde chico y expresó su deseo de vestir la "Banda" alguna vez. Claro que hoy es un objetivo a futuro para su carrera, ya que quiere quedarse en Europa.

Se trata de Emiliano Buendía quien se fue muy joven al Viejo Continente y no pasó por la Primera División de nuestro país. El delantero llegó a las inferiores del Real Madrid y tras no ser tenido en cuenta pasó al Getafe, en donde estuvo hasta 2017. Luego, el atacante pasó por el Leonesa de España y el Norwich City inglés antes de llegar al elenco "Villano" en el que juega junto al arquero campeón del mundo. Al margen de que está lejos de Argentina, no pierde su pasión por el conjunto de Núñez y sorprendió a todos con sus dichos.

Cómo nació el fanatismo de Emiliano Buendía por River

"Soy de River. De familia de River desde chiquito. Me gusta seguirlo, intento seguir lo que puedo del fútbol argentino, obviamente me cuesta un poco más verlo por la diferencia horaria. Después dentro con Emi no hablamos mucho del fútbol argentino. A veces charlamos de alguna cosa interesante que pueda salir en las redes. Sé que es hincha de Independiente. Siempre soñé con jugar a la pelota y en River. Obviamente que no cierro nunca las puertas. Hoy en día tengo la cabeza en Europa, pero el día de mañana veremos. Me encantaría porque es el club del que soy hincha, pero ya veremos en el futuro", aseguró Buendía en diálogo con ESPN.

Además, el marplatense remarcó un detalle que el "Dibu" Martínez tuvo con todo el plantel del Aston Villa luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022: "Emi nos hizo un regalo. Nos regaló un mate personalizado y todas las mañanas cada uno viene con el suyo y el termo personalizado. La verdad que tuvo ese detalle, hasta los ingleses están tomando mate ahora y cada vez somos más".

