No es River: Luis Suárez reveló de qué equipo argentino es hincha

Luis Suárez reveló de qué equipo del fútbol argentino es hincha mientras hablaba con el "Kun" Agüero tras la final entre el Manchester City y el Liverpool.

Luis Suárez reveló de qué equipo del fútbol argentino es hincha. El delantero uruguayo dialogó con Sergio "Kun" Agüero en Star+ y cada uno contó varias anécdotas. El exjugador de Independiente hizo una referencia a un momento que vivió con un hincha de Peñarol y el flamante refuerzo de Nacional no dudó en hablar sobre su "fanatismo" por un club grande de nuestro país.

Es que Agüero está claramente identificado con el "Rojo" de Avellaneda y, a pesar de que no compartió plantel con el "Pistolero", sí le contagió su pasión. Cada vez más lejos de River Plate, a pesar de que su nombre retumbó fuerte en las paredes del Estadio Monumental por varias semanas, Suárez demostró que su cariño no es con la "Banda", sino con el "Rey de Copas". Este divertido diálogo se dio minutos después del final del duelo entre Manchester City y Liverpool.

"Una vez un cocinero me dio una camiseta de Peñarol y me saqué una foto que salió en todos lados. Pero ahora voy a hinchar por vos, lamentablemente. No sé... con el fútbol uruguayo está todo bien, pero quiero que gane Nacional, posta", contó Sergio Agüero sobre el momento que le regalaron una casaca del mencionado elenco uruguayo, histórico rival de Nacional. La respuesta por parte del atacante charrúa no tardó en llegar.

"Ahora estamos bien, con Rodri (De Paul) me peleaba porque me decía 'Dale Academia' y yo le respondía que soy de Independiente, del "Rojo" por el Kun", contestó Luis Suárez y recordó a su excompañero Rodrigo De Paul, con quien compartió equipo en el Atlético de Madrid la última temporada. Por último, Agüero opinó del volante de la "Scaloneta": "¿Qué quiere 'Rodri? Está con la 'Tini', que deje de joder".

Rodrigo de Paul enfrentó los rumores que lo alejaban del Mundial Qatar 2022

Rodrigo De Paul desmintió los rumores que lo alejaban del Mundial de Qatar 2022. El volante de la Selección Argentina se refirió a su situación tras la separación de Camila Homs y al presente junto al elenco nacional que dirige Lionel Scaloni y no se guardó nada. De esta manera, quedaron lejos los dichos de Claudio "Chiqui" Tapia, quien puso en duda la presencia del futbolista en la Copa del Mundo por el juicio que tiene con su expareja.

"Esto es una separación, hay una demanda y nada más. Si esto fuera así mandamos gente a que demanden a otros jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. Por ahí un día o dos puede tener algo de repercusión, pero es absolutamente incorrecto", aseguró Rodrigo De Paul en el mencionado canal acerca de la posibilidad de no estar en Qatar. Y agregó: "Es una separación que tuve yo, todas las parejas se separan, intentaron buscar un morbo con Camila pero nos separamos en buenos términos".