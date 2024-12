Martín Palermo rompe el mercado y va por un crack de River.

En pleno mercado de pases, Martín Palermo avanza por una figura del River Plate de Marcelo Gallardo para Olimpia de Paraguay. Luego de reaparecer junto al presidente Javier Milei, el exgoleador de Boca Juniors ya piensa en lo que será la temporada venidera y apunta fuerte al 2025. Si bien todo dependerá de la negociación que lleven a cabo las cúpulas de los clubes, lo cierto es que hay un interés y dos directivos del elenco guaraní lo confirmaron.

El buscado es nada más y nada menos que Adam Bareiro, quien llegó a Núñez de la mano de Martín Demichelis y todavía no convirtió goles. Si bien tuvo oportunidades de la mano del "Muñeco" -mayormente ingresando desde el banco de suplentes-, no logró romper la racha y su salida no estaría muy lejos. Semanas atrás afirmó que no tenía pensado irse de la institución, pero se abrió una chance inmejorable de volver al equipo donde dio sus primeros pasos.

"Se habló con Adam Bareiro, pero hay varios factores por ver. Entre ellos qué dice River y las condiciones", aseguró Julio Jiménez -vicepresidente de Olimpia-, acerca del acercamiento con el delantero en diálogo con Monumental AM 1080. Por otro lado, Álvaro Bilbao -también dirigente del elenco guaraní- esbozó en una charla con Fútbol Club: "Es un jugadorazo. Es un chico de la casa, estuvo con nosotros en las Formativas y ojalá en algún momento vuelva al club".

Más allá del interés por el delantero, la realidad es que Olimpia está inhibido por la FIFA por una deuda millonaria y tendrá que solucionar esta cuestión a la brevedad. En caso de que se concrete, Bareiro tendrá su segunda etapa en la institución donde se desempeñó durante la temporada 2015. Si bien tampoco convirtió tantos allí, antes de pasar al River Plate de Paraguay ganó el Clausura de aquel año.

Adam Bareiro, en los planes del Olimpia de Martín Palermo.

La vuelta de Martínez Quarta a River es inminente: qué falta para que se concrete

Lucas Martínez Quarta está a un paso de volver a River Plate de la mano de Marcelo Gallardo y faltan muy pocos detalles para que se haga oficial su salida de Fiorentina. El defensor de 28 años anhela regresar al club que lo vio nacer y del que es hincha, para sentirse importante en una zona del campo con muchos problemas para el "Millonario" a lo largo del 2024. El marplatense es un viejo conocido por el entrenador, quien lo dirigió entre el 2016 y el 2020 hasta que el "Chino" se marchó a Italia. Si bien al comienzo estuvo en la consideración de Lionel Scaloni y hasta fue titular en la Selección Argentina, luego dejó de estar en las convocatorias. Ahora, el zaguero necesita cambiar de aire con la mira puesta en el Mundial 2026.

El central puede regresar a la institución de Núñez ante la probable salida del chileno Paulo Díaz. Más allá de la jerarquía de un campeón del mundo como Germán Pezzella, el futbolista de Fiorentina aparece como un posible refuerzo de lujo para la última línea. Es que Ramiro Funes Mori dirá adiós, Federico Gattoni tiene un pie afuera y el juvenil Daniel Zabala no ha logrado consolidarse todavía en la Primera División con estos colores.