Lautaro Martínez convirtió para el Inter y se acerca a un récord histórico

Lautaro Martínez convirtió dos goles para el Inter y está cada vez más cerca de conseguir un récord histórico en el club italiano.

Lautaro Martínez convirtió dos goles para el Inter de Milán y está cada vez más cerca de conseguir un récord histórico en el club italiano. El "Toro" volvió a marcar y lo hizo en el encuentro ante el Cremonese por la fecha 20 de la Serie A en condición de visitante. Su equipo perdía por la mínima desde los 11 minutos, el argentino infló nuevamente la red para emparejar las acciones y en el complemento lo hizo de nuevo.

Con estos importantes grito, el campeón del mundo se acercó a una marca que hasta el momento posee un compatriota que la rompió durante varios años y continúa en Europa. Si bien todavía está lejos de él en ese sentido, el hombre surgido de Racing Club de Avellaneda tiene para varios años más en la institución italiana y, seguramente, la ilusión de superarlo en algún momento.

Lautaro Martínez llegó a los 88 gritos en el Inter de Italia y se posicionó segundo en la tabla de goleadores argentinos en el club. Mauro Icardi, quien ahora se desempeña en el Galatasaray de Turquía, suma 124 y ocupa el primer escalafón. Sin dudas, el "Toro" no deja de sumar alegrías para su carrera. El Mundial de Qatar 2022 reciente fue una de ellas, como también la coronación en la Supercopa italiana el pasado 19 de enero ante el Milan.

Claro que, igualmente, el Inter se encuentra lejos del primer puesto de la tabla de la liga local, que hoy lidera el Napoli. Los "Nerazzurri" acumulan 38 puntos y están 12 por debajo del mencionado rival, que incluso tiene dos partidos menos. Mientras tanto, Lautaro y compañía se preparan para los compromisos por los octavos de final de la UEFA Champions League del 22 de febrero y el 14 de marzo ante el Porto de Portugal. En dicha fase abrirá la serie como local y definirá fuera de casa.

El impensado apodo que le pusieron al Dibu Martínez en la Selección Argentina

Emiliano "Dibu" Martínez tiene un nuevo e impensado apodo que sus propios compañeros le pusieron en pleno Mundial de Qatar 2022 días antes de levantar el trofeo. Más allá de lo futbolístico, en donde la rompió, el arquero de la Selección también se caracterizó por protagonizar algunos momentos que seguramente serán inolvidables para todo el plantel y este no es la excepción. Uno de sus bailes causó furor y en la "Albiceleste" no la dejaron pasar.

Los movimientos del "Dibusaurio", como muchos usuarios lo nombraron cuando el video se filtró, son hasta similares a los de la mencionada especie extinta y esto fue motivo suficiente para compararlo. Cada reacción del marplatense, y más aún cuando no se vio durante el torneo, no deja de ser divertida para los que comparten esos instantes que quedarán para la historia. Lejos de cualquier tipo de cuestionamiento, el portero no sólo se destacó por sus atajadas, sino también por lo que hizo después de los partidos.