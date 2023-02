La insólita crítica de un medio francés a Messi por la derrota del PSG en la Champions

Un famoso medio francés destrozó a Lionel Messi luego de la derrota del PSG ante el Bayern Munich por la ida de los octavos de la UEFA Champions League. Si bien el equipo que comanda Christophe Galtier no brilló dentro del campo de juego, se ensañaron nuevamente con el diez de la Selección, que no pudo romper el cero en el arco del conjunto teutón. Para colmo, quedaron complicados para la vuelta.

No es la primera vez que L'Equipe critica duramente al astro rosarino después de una caída del Paris Saint Germain. En otras ocasiones, más precisamente cuando perdió en varios compromisos importantes, el principal apuntado fue el argentino y no tuvieron filtro a la hora de cruzarlo. Cabe destacar, que Kylian Mbappé no estuvo presente en este duelo por una lesión que lo marginó de las canchas por varias semanas y Leo compartió ataque con Neymar.

Como muchos portales, el diario francés puntuó a cada uno de los futbolistas que participaron del encuentro correspondiente a la Champions y la "Pulga" tuvo uno de los puntajes más bajos entre los 22 futbolistas, los técnicos y el árbitro. El mejor del mundo recibió un 3, el cual también compartió con Ney, Achraf Hakimi, Marco Verrati y Warren Zaire-Emery. El DT, Christophe Galtier, tampoco se quedó afuera y tuvo la misma "nota".

Según analizó L'Equipe, la gran figura del encuentro en el que el Bayern sacó ventaja en la serie fue Dayot Upamecano, a quien calificaron con un 8. El zaguero evitó el gol en las situaciones más claras que tuvo el PSG y formó un cerrojo defensivo junto a sus compañeros que fue más que efectivo para asegurarse la victoria. El próximo 8 de marzo en el Allianz Arena se verán nuevamente las caras buscando un lugar en cuartos de final.

Arde el PSG de Messi: lesiones, discusiones y fuego cruzado

En primera instancia, el equipo dirigido por Christophe Galtier fue eliminado por su máximo rival, Olympique de Marsella, en la misma fase por la Copa de Francia. Luego, la lesión del capitán de la Selección Argentina, sumada a la de Kylian Mbappé, generaron que, de los tres cracks del ataque, solamente Neymar dijera presente en la cancha de Mónaco: fue una caída por 3-1 que pone en riesgo la Ligue 1.

El clima interno en el campeón francés está muy caliente y es a raíz del flojo desempeño y los resultados que no consiguieron en los últimos compromisos. De acuerdo con la información del portal deportivo L´Equipe, el director deportivo Luis Campos fue al vestuario y les reclamó a los jugadores "una mayor agresividad" en los partidos, algo que no les gustó a los referentes del plantel, entre ellos Neymar y el capitán Marquinhos.