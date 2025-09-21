Una situación insólita se dio este fin de semana con dos jugadores y que terminó en la expulsión de uno de ellos. La expulsión de Gonzalo Falcón, arquero de Deportivo Recoleta, generó un polémica gigante en medio del partido ante Atlético Tambetary. El portero recibió la roja luego de realizar una acción antideportiva y grotesca que, tras haber sido revisada por el VAR, dio lugar a la eyección del campo de juego.

El momento del escándalo ocurrió en el minuto 23 del segundo tiempo cuando el partido estaba 1-1. Sebastián Olmedo, jugador del Tambetary, fue al área y trató de molestar al arquero rival que, en medio de la jugada, apoyó su mano izquierda y apoyó el dedo anular dentro de las nalgas de su rival. Las imágenes quedaron registradas en el VAR que, al ver la situación, llamó al árbitro para que sea expulsado inmediatamente del campo de juego.

Este hecho dejó a Deportivo Recoleta con un jugador menos en un momento clave del partido, aunque eso no impidió que se llevaran la victoria y escalaran al quinto puesto con 18 puntos en 13 fechas. En cambio, Atlético Tembetary se mantuvo último en la tabla con solo seis unidades. El uruguayo de 28 años, con pasado en Boston River, Liga de Quito y Deportivo Luqueño, quedó automáticamente suspendido y se perderá el próximo compromiso del lunes 29 de septiembre contra Sportivo Ameliano, un rival que también pelea en la parte baja de la tabla.

La jugada, entre otras cosas, hizo recordar a lo ocurrido con Juan Román Riquelme y Fabián Santa Cruz, jugador de Banfield, que en medio de un encuentro entre Boca y el club del Sur realizó la misma situación. En aquel momento, sin VAR, el árbitro Fabián Madorrán tomó la decisión de echar al crack de Boca que reaccionó dándole un golpe en la cara a su marcador. También, según revelaron las crónicas de aquel momento, Riquelme le dijo al árbitro: "Fabién, me metió un dedo en el culo".

La situación se dio en abril de 2002, cuando Riquelme todavía jugaba en Boca. En aquel entonces, el futbolista de Banfield que luego pasó por Gimnasia de Concepción, Chacarita y Sarmiento, entre otros, no fue expulsado.