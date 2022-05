El futbolista inglés Jake Daniels contó públicamente que es gay: “Estoy listo para ser yo mismo”

Lo hizo a través de una carta en su club Blackpool. Actualmente juega en la segunda división de Inglaterra.

El futbolista inglés del Blackpool, Jake Daniels, contó públicamente que es gay y, de esta forma, es el primer futbolista profesional del Reino Unido en decirlo abiertamente desde 1990, cuando Justin Fashanu lo hizo en una entrevista. Sin embargo, en esa ocasión lo hizo ya sobre el final de su carrera. En el caso de Daniels tiene 17 años y milita en la segunda división de Inglaterra.

El delantero de Blackpool lo hizo público a través de una carta publicada en la página oficial del club. Allí contó: "Fuera del campo he estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente. He sabido toda mi vida que soy gay y ahora siento que estoy listo para salir y ser yo mismo". En la misma carta, el joven delantero explicó: "Para llegar a este punto, he tenido algunos de los mejores apoyos y consejos de mi familia, mi club, mi agente y Stonewall, quienes han sido increíblemente proactivos al anteponer mis intereses y mi bienestar. También confié en mis compañeros de equipo del Blackpool, y ellos también aceptaron la noticia, apoyaron mi decisión de abrirme y contarle a la gente". El atacante, de 17 años, también indicó que tanto Josh Cavallo -jugador de Nueva Zelanda-, Matt Morton y Tom Daley lo inspiraron a tomar esta decisión.

El año pasado, en junio un jugador de la Premier League publicó una carta en el portal de la Fundación Justin Fashanu, una organización que lucha por la inclusión y contra la homofobia en el fútbol. Allí, este futbolista, escribió que las canciones de “los hinchas no molestan pero cuando se sube al avión para ir hacia un partido “o cuando hablo con el entrenador es que me doy cuenta”. En el mismo texto, agregó: “Sé que podría llegar el punto en el que se me vuelva imposible seguir viviendo una mentira”.

El caso de Josh Cavallo

"Hola a todos, soy Josh Cavallo. Estoy en mi casa, en Adelaida. Hay algo personal que necesito contarle a todos. Soy futbolista y soy gay", sostuvo en el principio del mencionado video. "De niño, siempre sentí la necesidad de esconderlo porque estaba avergonzado de que nunca podría hacer lo que amo y ser gay. Lo que quiero es jugar al fútbol y ser tratado como los demás", afirmó.

"Estoy cansado de tener que rendir al máximo que pueda y a la vez vivir esta doble vida. Es agotador y no quiero que nadie más lo experimente. Pensaba que la gente me vería de otra manera cuando se enterasen, que empezarían a tratarme de otra manera pero no ha sido así. Contárselo a todos fue increíble, la respuesta y el apoyo es inmenso", aseguró.