Dybala en la Roma: impresionante presentación y el récord que ya rompió

El argentino revolucionó la ciudad y fue recibido por una multitud.

La incertidumbre por conocer el futuro de Paulo Dybala se terminó este martes 26 de julio. El talentoso volante, que salió libre de la Juventus y firmó su contrato con la Roma del portugués José Mourinho hasta junio de 2025, fue presentado ante una multitud en la ciudad capital y, en tan solo 24 horas, superó un récord que ostentaba Cristiano Ronaldo desde su llegada a la "Vecchia Signora" en 2018.

Ante más de 10 mil de fanáticos del "Giallorossi" que se acercaron al imponente Cuadrado de la Concordia, un ícono histórico de la ciudad, Dybala saludó desde las escalinatas del templo con su flamante nueva camiseta y la 7 en la espalda. Pero la locura por el exjugador del Palermo no quedó solo en festejos y alegría: en un solo día, vendió más de 535.000 ejemplares con su nombre y rompió la marca histórica de 520.000 que tenía el portugués cuando había llegado a la "Juve". "Desde esta mañana no hemos parado ni un momento, no hemos hecho más que estampar camisetas de Dybala", confesaron vendedores en la capital italiana.

Paulo Dybala, la "Dybalamanía" en Roma: más de 10 mil personas fueron a su presentación en un templo histórico de la ciudad.

Lo llamativo, además, es que el exatacante de Instituto de Córdoba se negó a llevar la casaca con el número 10, en honor a Francesco Totti, el máximo ídolo de los romanos, y se ganó el cariño de los tifosi al elegir el dorsal 21. Desde el retiro de la actividad profesional en 2017 del romano, dicha camiseta nunca más volvió a hacer utilizada y es poco probable que vuelva a usarse.

En cuanto al debut del argentino, que buscará destacarse para ganarse un lugar entre los 26 citados al Mundial de Qatar 2023, podría llegar el próximo 14 de agosto, momento en en el que la Roma dispute su primer partido de la Serie A frente al Salernitana. "Mou" pidió expresamente por la llegada del cordobés y se convirtió en el fichaje "estrella" del club, como hacía años no ocurría.

La palabra de Dybala en el nuevo desafío

En conferencia de prensa, Paulo detalló el diálogo que tuvo con Mourinho: "Lo primero que le pregunté al entrenador fue a qué aspirábamos. A mí me gusta ganar, a él también. Hablar con Mourinho y el club me dio puntos de referencia. La ilusión que se ha creado es muy importante".

"El entrenador decidirá dónde tengo que jugar, estoy abierto a cualquier papel. Él también quiere ganar como yo, ha hecho tanto en su carrera, todos hemos visto la seriedad con la que está trabajando el club y la confianza que tienen los muchachos, esto es muy importante para seguir adelante, siempre voy a dar lo mejor de mí y aportar mi experiencia para seguir ganando”, manifestó el jugador de 28 años.

Para finalizar, detalló por qué no quiso utilizar la mítica número 10 de "La Loba": "El 10 aquí es muy importante por lo que ha hecho Totti. Creo que ese número y esa camiseta todavía deben ser suyos por lo que hizo. Les agradecí, pero para llevar una camiseta así hay que tener mucho respeto y responsabilidad. Un día tal vez pueda tomarlo"