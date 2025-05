Chelsea vs. Betis por la final de Conference League: hora, TV en vivo y streaming

Chelsea vs Real Betis por la final de Conference League: cuándo juegan

El Chelsea de Enzo Fernández buscará completar su colección de títulos europeos cuando enfrente a Betis este miércoles 28 de mayo en la final de la Conference League 2024/2025, en un partido que marcará un hito histórico para el conjunto verdiblanco que disputará su primera final continental. Los londinenses, considerados los grandes favoritos tras un recorrido arrollador en la competición, se medirán ante un elenco dirigido por Manuel Pellegrini que llega con la ilusión de sumar el primer título europeo a un palmarés que ya cuenta con una Liga y tres Copas del Rey.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Chelsea y Real Betis, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo, además del streaming online.

¿Cuándo juegan Chelsea vs. Betis?

El partido por la final de la Conference League se jugará este miércoles 28 de mayo de 2025, a partir de las 16 horas de Argentina en el Stadion Wrocław de Breslavia, Polonia. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Irfan Peljto de Bosnia.

Chelsea llega a esta final como el gran favorito, buscando completar todos los títulos europeos posibles en su impresionante palmarés internacional. Los Blues ya cuentan con dos Champions League, dos Ligas Europa, dos Recopas de Europa, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes, por lo que la Conference League sería la única competición continental que les falta por conquistar.

El conjunto londinense ha tenido un recorrido demoledor en esta Conference League, perdiendo únicamente un partido en toda la competición, precisamente en casa ante el Legia de Varsovia. En los otros once encuentros disputados, el equipo dirigido por Enzo Maresca se impuso con autoridad, acumulando 38 goles a favor y apenas 9 en contra, números que reflejan la superioridad mostrada durante toda la temporada europea.

Además, Chelsea llega a esta final con la moral alta tras conseguir la clasificación a la próxima Champions League mediante su posición en la Premier League. Esta circunstancia le permite al equipo afrontar el compromiso continental con la tranquilidad de haber cumplido los objetivos domésticos y la ambición de cerrar la temporada con un título europeo.

Por su parte, Betis vivirá el momento más importante de su historia europea al disputar su primera final continental. El conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini ha dado un paso adelante significativo en esta Conference League, competición que se antojaba como un premio menor tras tres años consecutivos sin dar la talla en la Liga Europa, pero que ahora representa la oportunidad dorada de escribir una página histórica.

La llegada del 'Ingeniero' Pellegrini ha renovado las aspiraciones del Betis, y en esa mejora han tenido un papel fundamental figuras como Isco y Antony. El malagueño se presenta como el cerebro del equipo en los metros finales y llega motivado por su reciente regreso a la selección española, mientras que el extremo brasileño ha resucitado en el conjunto verdiblanco tras su llegada en el mercado invernal, conectando de manera excepcional con el ex madridista.

Este no será el primer encuentro entre ambos equipos en competición europea, ya que se enfrentaron en la Champions League de la temporada 2005-2006, con una victoria para cada lado: triunfo del Chelsea por 4-0 en Londres y respuesta del Betis por 1-0 en Sevilla. Además, la final representa el reencuentro entre Enzo Maresca y Manuel Pellegrini, quienes guardan una excelente relación desde que el italiano estuvo a las órdenes del chileno en el Málaga que consiguió la histórica clasificación a Champions en 2012, equipo en el que también militaba Isco.

Formaciones probables de Chelsea y Betis

El técnico, Enzo Maresca, no se reservará nada para esta final y pondrá en juego a sus mejores hombres, liderados por el inglés Cole Palmer, que ha sido una de las figuras del equipo durante toda la temporada con 15 goles en Premier League y casi una decena de asistencias. Aunque Palmer aún no ha marcado en esta Conference League y no atraviesa su mejor momento, su calidad y experiencia lo convierten en una pieza fundamental para las aspiraciones blues.

El entrenador italiano cuenta con el regreso de Christopher Nkunku, quien volvió a los entrenamientos la semana pasada y podría tener minutos desde el banco de suplentes, mientras que Nicolas Jackson está disponible nuevamente tras cumplir una sanción doméstica. Sin embargo, las bajas de Aaron Anselmino, Wesley Fofana y Omari Kellyman por lesión, la suspensión de Mykhailo Mudryk y la inelegibilidad europea de Romeo Lavia condicionan las opciones del técnico.

Por el lado del Real Betis, Manuel Pellegrini afronta esta final histórica con varias ausencias importantes. Héctor Bellerín se pierde el encuentro por lesión y se une a las bajas ya confirmadas de Marc Roca, Diego Llorente y Chimy Ávila. Además, Giovani Lo Celso es duda tras perderse el entrenamiento del sábado, mientras que la disponibilidad de Fran Vieites también genera incertidumbre.

En caso de no poder contar con Lo Celso, Ez Abde sería su reemplazo natural, mientras que Pablo Fornals acompañaría en el mediocampo a Johnny Cardoso, una de las piezas clave del esquema de Pellegrini. En el ataque, ante la baja conocida del 'Cucho' Hernández, Cédric Bakambu será el encargado de liderar la línea ofensiva verdiblanca. El delantero francés llega como segundo máximo goleador de la Conference League con 7 tantos, apenas uno menos que Pululu del Jagiellonia.

Chelsea: Filip Jorgensen; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile, Marc Cucurella; Kiernan Dewsbury-Hall, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Jadon Sancho; Nicolas Jackson.

Betis: Fran Vieites; Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Natan Bernardo de Souza, Ricardo Rodríguez; Giovani Lo Celso o Johnny Cardoso, Sergi Altimira; Antony, Isco, Pablo Fornals; Cédric Bakambu.

Chelsea vs. Betis: ficha técnica