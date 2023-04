Carlos Mac Allister anticipó el regreso de Alexis: "Jugará en Boca"

Un allegado a Alexis Mac Allister reveló un detalle impensado acerca del futuro del campeón del mundo en el fútbol y lo que se vendrá para su carrera.

Alexis Mac Allister la rompe en el Brighton de Inglaterra y desde su entorno revelaron un detalle impensado sobre su futuro en el fútbol. El campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 no seguiría en el mencionado club en el mes de junio, pero aún no se sabe en dónde continuará su carrera. Sin embargo, uno de sus allegados lanzó un mensaje que ilusionó a los hinchas de uno de los dos equipos del fútbol argentino por los que pasó.

Quien se refirió al presente y a lo que se viene en la vida del volante fue nada más y nada menos que su padre, Carlos Mac Allister. El ex defensor dialogó con un medio partidario de Boca Juniors, le consultaron sobre la posibilidad de que su hijo vuelva y no dudó al dar su opinión al respecto. Sin dudas, su respuesta sorprendió a más de uno y dejó una puerta abierta para dentro de un corto plazo.

"Seguro que Alexis volverá en algún momento. Recién está iniciando su carrera en Europa, pero cuando decida instalarse otra vez en Argentina seguramente jugará en Boca", aseguró el "Colo" sobre el campeón del mundo con la "Albiceleste". Cabe destacar, que el mediocampista sólo disputó 18 partidos con la camiseta del "Xeneize", brindó 3 asistencias, marcó 1 gol y gritó campeón de la Superliga Argentina 2019-2020.

Por otro lado, con respecto al futuro inmediato del futbolista surgido en Argentinos Juniors, Carlos Mac Allister contó: "El próximo libro de pases lo va a encontrar en otra institución, no sabemos en cual. Lo más probable es que en julio Alexis esté jugando en otro club". Uno de los equipos grandes que mostró interés en las últimas semanas es el Manchester United, que se sumó a otros importantes de la Premier League como el Liverpool y el Chelsea.

El fuerte choque de Cuti Romero a Mac Allister que generó alarma

Por la 30° fecha del torneo inglés, el Tottenham se llevó una victoria clave frente al Brighton que les permite ingresar, de forma momentánea, en zona de Europa League. Sin embargo, una de las jugadas más llamativas del juego se dio entre dos de los campeones con la Selección Argentina en Qatar 2022. El defensor se llevó puesto con vehemencia al volante, que terminó dolorido por el fuerte golpe.

El exjugador de Argentinos Juniors comenzó a manejar los hilos de su equipo y a ser el más preponderante de su equipo. Sin embargo, el "Cuti", fiel a su característica, no tuvo piedad y no lo perdonó. Alexis intentó aguantar el balón en mitad de cancha y, tras ser apareado por el noruego Pierre-Emile Højbjerg, Romero llegó para auxiliar y le pegó, de manera accidental. El árbitro no cobró infracción y la jugada siguió a pesar de que el mediocampista se quedó tirado en el césped con claras muestras de dolor.