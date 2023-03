Asistencia y doblete de Julián en la goleada del City antes de volver a Argentina

Julián Álvarez brindó una asistencia y marcó dos goles en el triunfazo del Manchester City por 6 a 0 ante el Burnley por los cuartos de final de la FA Cup, antes de volver al país para jugar con la Selección.

Julián Álvarez fue una de las grandes figuras del Manchester City en la goleada por 6 a 0 ante el Burnley por los cuartos de final de la FA Cup de Inglaterra. El delantero campeón del mundo brindó una asistencia para Erling Haaland en uno de sus tres goles y convirtió dos tantos más para aumentar la ventaja. Este encuentro fue el último antes de su regreso al país para disputar los amistosos con la Selección Argentina ante Panamá y Curazao.

Los dirigidos por Pep Guardiola avanzaron de ronda con comodidad y esperan rival para buscar un lugar en la final del torneo más antiguo del mundo. El Sheffield United se medirá ante el Blackburn Rovers, el Brighton de Alexis Mac Allister hará lo propio contra el Grimsby Town y el Manchester United de Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho se verá las caras con el Fullham. Claro que, luego de este compromiso, algunos de ellos se encontrarán con la "Araña", que pide pista como titular en el conjunto "Ciudadano".

Cuando transcurrían 32 minutos de la primera mitad, el cordobés metió un tremendo pase entre líneas para que su compañero Haaland defina con calidad ante la salida del arquero rival. Luego, el noruego aumentó la ventaja al instante y a los 14 del complemento selló su triplete. La noche para Julián no terminó ahí, ya que a los 17 marcó el cuarto y luego anotó el sexto -antes Cole Palmer puso el quinto-.

Tras una gran jugada colectiva en la que participaron Ryhad Mahrez y Kevin de Bruyne, este último asistió al goleador argentino que sólo tuvo que empujarla para su primer grito ante el Burnley -y el segundo suyo en el certamen-. Poco después, el volante de la Selección de Bélgica volvió a vestirse de asistidor para darle la pelota al joven de Calchín, que recibió, dejó a un rival en el camino y definió ante la salida del arquero.

El entrenador de España reveló por qué votó a Julián Álvarez en The Best

En una conferencia de prensa en la que anunció la lista para los próximos amistoso de "La furia", De la Fuente fue consultado por la sorpresa que causó su elección por el exjugador de River en The Best. "Con el tema de Julián Álvarez en The Best, lo voté porque que me gusta. ¿Qué voy a decir? No bebo, estaba tranquilamente sereno, me gusta y es campeón del Mundo", comenzó diciendo en un clima distentido con los periodistas.

El último año de Julián ha sido casi inmejorable. Después haber tenido una campaña brillante con el River de Marcelo Gallardo, su actuación le permitió ser transferido al Manchester City y, meses después, ganarse la consideración de Lionel Scaloni en el seleccionado. Sin embargo, el delantero terminó de sorprender al mundo en Qatar 2022 con 4 goles determinantes y fue una de las figuras de la Copa del Mundo, algo que no pasó por alto para el conductor de uno los equipos más fuertes de Europa.