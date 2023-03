Antes de jugar por Champions con el Chelsea, Enzo Fernández reveló un secreto de la final del Mundial

Enzo Fernández se prepara para un nuevo y difícil compromiso por la UEFA Champions League y recordó un secreto de la final del Mundial de Qatar 2022 en la que la Selección se consagró ante Francia.

Enzo Fernández se prepara para afrontar un difícil compromiso con el Chelsea por la UEFA Champions League y reveló un secreto sobre la final del Mundial de Qatar 2022. El volante surgido de River sorprendió a todos tras referirse a lo sucedido minutos antes del triunfo de la Selección ante Francia cuando Lionel Scaloni elegía a los que ejecutarían los penales. Los dichos de la joven estrella de la "Albiceleste" se dieron en la previa del duelo de vuelta ante el Borussia Dortmund por los octavos del torneo continental que jugará con el elenco londinense.

Si bien se destacó dentro del campo de juego en cada uno de los partidos que jugó en la Copa del Mundo, Enzo no se olvidó del remate errado en la tanda contra Países Bajos en la que Emiliano "Dibu" Martínez se lució. Por este motivo, en diálogo con Gastón Edul, el mediocampista ofensivo contó cómo influyó esto en la decisión del DT en el duelo decisivo del 18 de diciembre. Además, Fernández dio detalles de a quién era el quinto designado para patear ante los dirigidos por Didier Deschamps.

"¿Qué me iba a preguntar si erré con Holanda? Igual si me preguntaba le decía que sí. Pero ya estaba afuera. Si no había un sexto designado para patear iba yo", soltó Enzo en la entrevista brindada a TyC Sports. El entrenador argentino no lo incluyó en la lista de los primeros cinco, pero sí lo hizo con otro de sus compañeros: "Lautaro iba a patear el quinto y si el técnico quería yo pateaba el sexto".

Por otro lado, el crack que se desempeña en el Chelsea se deshizo en elogios para Emiliano Martínez, quien fue fundamental tanto en la mencionada definición como también ante los neerlandeses y en el resto del torneo: "Capaz que a la gente que no es de Argentina le cae mal, pero nosotros sabemos lo gran persona que es y que no hace nada malo para lastimar al otro".

Chelsea vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League: hora, TV y cómo verlo online

El partido entre el Chelsea y el Borussia Dortmund por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en Stamford Bridge comenzará a las 17:00 de este martes 7 de marzo y será transmitido por Fox Sports. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación de la mencionada plataforma. Cabe destacar, que en el cruce de ida el ganador fue el conjunto alemán, que se impuso por 1 a 0 con gol de Karim Adeyemi y sacó una mínima ventaja de cara a la revancha.

Posibles formaciones del Chelsea y el Borussia Dortmund para la vuelta de los octavos en la Champions League

Chelsea: Kepa Arribalzaga; Reece James, Kalidou Koulibaly, Datro Fofana, Ben Chilwell; Enzo Fernández, Mateo Kovacic, Joao Félix; Raheem Sterling, Kai Havertz, Hakim Ziyech. DT: Graham Potter.

Borussia Dortmund: Alexander Meyer; Marius Wolf, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Raphael Guerreiro; Emre Can, Jude Bellingham, Salih Özcan; Julian Brandt, Marco Reus; Sebastien Haller. DT: Edin Terzic.