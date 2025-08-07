Agenda completa de partidos por la UEFA Europa Conference League esta semana

La UEFA Europa Conference League llega a una etapa decisiva esta semana con los partidos de ida de la tercera ronda clasificatoria. Los equipos que participan en esta instancia buscan asegurar su pase hacia los play-offs, que se disputarán más adelante en agosto. Esta fase representa un momento clave para varios clubes europeos que aspiran a formar parte de la fase de liga del tercer torneo en importancia a nivel continental.

La tercera ronda clasificatoria, que se jugará el jueves 7 de agosto, se divide en dos rutas principales: la ruta de campeones, destinada a los equipos que perdieron en las rondas clasificatorias de la Liga de Campeones, y la ruta de liga, para los no campeones. Esta división permite que diferentes tipos de clubes tengan oportunidades acordes a su situación competitiva. El formato mantiene la tradicional estructura de eliminatorias a doble partido, donde cada equipo actúa como local en uno de los enfrentamientos.

Los 60 equipos que participan en esta tercera ronda representan una amplia diversidad geográfica del fútbol europeo. Entre ellos se encuentran clubes de diferentes tradiciones futbolísticas, desde equipos con experiencia continental hasta otros que buscan su primera gran incursión en torneos europeos. La competencia promete ser intensa, ya que solo 30 equipos lograrán avanzar a la siguiente instancia.

Partidos programados de Conference League para esta semana

Todos los partidos se jugarán el jueves 7 de agosto.