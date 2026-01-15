Ya sin Loyola: el 11 que definió Gustavo Quinteros en Independiente para un nuevo amistoso

Ya sin Loyola: el 11 de Quinteros en Independiente para un nuevo amistoso de verano

Independiente afrontará un nuevo amistoso de pretemporada de la mano de Gustavo Quinteros, mientras se prepara para dar pelea en los torneos locales en 2026. El "Rojo" jugará ante Montevideo Wanderers de Uruguay por la Serie Río de La Plata y el DT tendría definida la posible formación para este compromiso. Claro que no contará con quien fue una pieza importantísima del plantel profesional y recientemente dejó el club como lo es Felipe Loyola.

El polifuncional chileno jugará en Pisa de Italia, después de que el "Rey de Copas" cerrara su pase a préstamo por seis meses con obligación de compra automática por el 70% del pase -5.5 millones de euros brutos- que el elenco europeo abonará en tres cuotas. El resto de la ficha se la dividen entre la institución de Avellaneda y Huachipato de Chile, pero seguirá su carrera en el Viejo Continente. Lo cierto es que será una ausencia significativa para la temporada que se le viene al equipo que sueña con volver a ser campeón.

La formación de Independiente vs. Montevideo Wanderers en el amistoso

Por supuesto, el técnico sabe que necesita un equipo sólido en el verde césped y todo indica que apostaría a los titulares para este duelo con los charrúas. Después de los triunfos contra Alianza Lima, Peñarol y Everton, los de Quinteros apuntan a seguir con la racha positiva en este cruce, pero también a lo que será el debut en el Torneo Apertura contra Estudiantes de La Plata del próximo viernes 23 de enero a las 20 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Con este panorama, los 11 titulares del "Rojo" serían: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. Un detalle no menor con respecto al partido contra el "Pincha" es que tanto Fernández Cedrés como Malcorra podrían ser bajas si es que la AFA no aplica la amnistía de cara a la temporada 2026 como trascendió en las últimas horas en varios medios, debido a que deberán cumplir sus respectivas fechas de suspensión.

Felipe Loyola fue vendido al Pisa de Italia

Los números de Loyola en Independiente

Partidos jugados : 62.

: 62. Goles : 11.

: 11. Asistencias: 7.

Cuándo juegan Independiente vs. Montevideo Wanderers: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Rojo" de Avellaneda y el "Bohemio" se verán las caras este viernes 16 de enero en el Parque Alfredo Víctor Viera desde las 21 horas por la Serie Río de La Plata. Será el cuarto compromiso para el equipo de Gustavo Quinteros en la pretemporada del 2026 y la transmisión estará a cargo de Disney+ en su plan Premium.

Anteriormente, el "Rey de Copas" venció 2 a 1 a Alianza Lima de Perú, le ganó por el mismo resultado a Peñarol y se impuso por 5 a 3 contra Everton de Uruguay. Acerca del registro para este partido, se enfrentaron en tres oportunidades -sólo una oficial- con dos victorias para el elenco uruguayo y el restante terminó en empate.