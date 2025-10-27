Volcó un micro de hinchas de Flamengo que venía a Argentina para el partido vs Racing

Un micro que transportaba hinchas del Flamengo que se dirigían a Buenos Aires para el partido por Copa Libertadores entre Racing y el Fla volcó esta tarde. Según se conoció hubo 16 personas que resultaron heridas y, por el momento, no se conoció si hubo víctimas fatales.

El hecho ocurrió en la autopista Via Dutra, a la de Barra Mansa (estado de Río de Janeiro). La noticia la confirmó la Policía Federal de Carreteras, que sostuvo entre otras cosas que 16 personas resultaron con heridas. Dos de ellas tuvieron golpes graves. Además, hubo cinco personas que requirieron atención médica pero no tuvieron una situación que ameritara un traslado a un hospital.

La noticia la confirmó el portal G1 y, por otro lado, sostuvo que el accidente ocurrió alrededor de las 16:20, en el kilómetro 282, en la vía en dirección a São Paulo. Equipos de rescate se encontraban en el lugar atendiendo la emergencia. Las personas heridas fueron trasladadas a la Santa Casa de Barra Mansa y al Hospital São João Batista, en el municipio vecino de Volta Redonda.

El accidente ocurrió cuando el micro se dirigía a Argentina para que los hinchas sean parte del encuentro de vuelta por la Copa Libertadores del próximo miércoles. El partido enfrentará a Racing Club vs Flamengo y, justamente, los hinchas del equipo brasileño tuvieron este inconveniente. Vale decir, en este punto, que Racing jugará de local y que necesita más de un gol para pasar de ronda en la Copa Libertadores hacia la final.

Qué jugadores son baja para el partido de vuelta entre Racing y Flamengo en las semis de la Copa Libertadores

El cuadro de Avellaneda deberá afrontar este importante compromiso con una baja de peso: Santiago Sosa no estará presente después de que se confirme que sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho, producto de un choque con su compañero Marcos Rojo. Por el momento, hay dos alternativas para reemplazarlo en la "Academia": que ingrese Juan Ignacio Nardoni y el esquema continúe con el 4-3-3, con Bruno Zuculini y Agustín Almendra junto al ex Unión de Santa Fe en la mitad de la cancha. La otra variante es que el sistema mute a un 3-4-3 y que entre un zaguero, que podría ser Marco Di Césare o Agustín García Basso.

Por otra parte, el conjunto brasileño que dirige técnicamente Filipe Luis no podrá contar con Pedro, una de sus figuras. Finalizada la ida en Río de Janeiro, se confirmó que el delantero de 28 años padeció una fractura en el antebrazo derecho que le demandará casi un mes de recuperación, razón por la que tampoco jugará contra la 'Academia'.