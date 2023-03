Video | El show de Sergio Romero: las tremendas atajadas para salvar a Boca

El arquero de Boca fue uno de los mejores jugadores del partido ante Defensa y Justicia. Sacó ocho remates y se coronó como la figura del partido.

Más allá de las dudas del principio del torneo, Sergio "Chiquito" Romero fue la gran figura del partido entre Boca y Defensa y Justicia en la Bombonera. El arquero del Xeneize se convirtió en uno de los pilares del equipo en el encuentro ante el Halcón y tuvo un show de atajadas.

A lo largo de todo el partido -que fue muy parejo-, Romero se convirtió en la figura estelar del conjunto xeneize con diversas atajadas. Una de las más claras, sin dudas, estuvo en el primer tiempo cuando "Uvita" Fernández le rompió el arco a quemarropa, pero el arquero subcampeón del mundo en el Mundial 2014 voló hacia su sector derecho y tapó el violento remate. Otra de las que fue clave durante el encuentro ocurrió minutos más tarde cuando se quedó parado al lado del palo y definió un puntazo de uno de los delanteros de Defensa y Justicia.

El arquero de Boca, desde hace un largo tiempo, fue clave en el conjunto que dirige Hugo Benjamín Ibarra. Le ganó el puesto a Javier García e hizo olvidar a lo que pasó con Agustín Rossi, ya que se convirtió en uno de los jugadores más importantes del conjunto xeneize a lo largo del campeonato. De hecho, tiene un par de vallas invictas que hacen que el equipo tenga solvencia para tratar de dominar y llegar al arco rival. Una vez más, el arquero que salió subcampeón del mundo en 2014 volvió a mostrar su nivel y despertó aplausos por parte de los hinchas. Asimismo hizo olvidar algunos errores que ocurrieron a principio de año.

A lo largo del partido, el arquero sacó siete remates que fueron impactados desde el área grande, lo que marcó una gran actuación para el arquero de Boca. Al respecto, el jugador xeneize aseguró: "Yo no intimido a nadie, hay días que las cosas te salen y otros días no. El día estaba pesado, pero no pudimos sumar de a tres puntos lamentablemente". En la misma entrevista, al arquero le preguntaron sobre las palabras elogiosas del Dibu Martínez sobre él y respondió: "El Dibu hizo un gran trabajo, más que palabras de agradecimientos, no tengo más que decirlo. Es un orgullo que sea el jugador de la Selección Argentina".