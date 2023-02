Un tapado de Ibarra se perfila para ser titular e ilusiona a todo Boca

Un joven futbolista de Boca Juniors se perfila para ser titular como uno de los tapados de Hugo Ibarra para enfrentar a Platense por la Liga Profesional.

Hugo Ibarra planea el equipo de Boca Juniors para enfrentar a Platense por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol en la Bombonera y un joven futbolista del plantel se perfila para ser titular. Es que uno de los "tapados" en los que el DT confía para remontar los flojos resultados en lo que va del 2023 puede ser la carta para mejorar el juego en un lugar donde el elenco "Azul y Oro" mostró varias falencias.

Mientras tanto, una de las principales dudas con respecto a la formación pasa por la delantera. Tanto Darío Benedetto como Sebastián Villa, Nicolás Orsini y Exequiel Zeballos no estarán disponibles por distintas razones y el entrenador se verá obligado a hacer modificaciones en un sector del campo de juego en el que el "Xeneize" lo necesita para concretar las situaciones de gol. Pero los problemas no pasan sólo por el ataque, ya que el crack que utilizaría el "Negro" se desempeña en la mitad de la cancha.

Se trata de Cristian Medina, quien la rompió toda en uno de los últimos entrenamientos y tiene grandes chances de estar desde el arranque ante el "Calamar". Si se mantiene en este nivel antes del próximo domingo 19 de febrero, cuando se disputará el encuentro, ocuparía el puesto de Alan Varela en el mediocampo acompañando a Ezequiel "Equi" Fernández y Guillermo Pol Fernández.

Quien también entraría al 11 titular sería Agustín Sández, que ocuparía el lugar del colombiano Frank Fabra en la defensa. Este último fue muy criticado en las últimas horas por su rendimiento y el joven crack de Boca está ante una nueva chance de salir del banco de suplentes. Por otro lado, ante las bajas en ataque, Luca Langoni y Miguel Merentiel son los principales candidatos a ser la dupla goleadora con la que sueñan los hinchas del conjunto de la Ribera.

La posible formación de Boca Juniors para enfrentar a Platense

Este domingo 19 de febrero desde las 19:15, Boca se medirá ante el "Calamar" de Martín Palermo en busca de su segunda victoria para recuperarse de la derrota con Talleres de Córdoba. El "Xeneize" sólo ganó en la primera jornada ante Atlético Tucumán y acumula un triunfo, una caída y un empate. Todo indica que los titulares del "Negro" Ibarra serían: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Agustín Sández; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela o Cristian Medina, Ezequiel Fernández; Óscar Romero; Miguel Merentiel, Luca Langoni.

Boca vs. Platense por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV y cómo verlo online

El partido entre Boca Juniors y Platense por la Liga Profesional de Fútbol en la Bombonera comenzará a las 19:15 de este sábado 19 de febrero y será transmitido por ESPN Premium. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación de la mencionada plataforma.

El mal momento de Ibarra por los resultados en Boca

"Me preocupa prácticamente todo, pero lo tengo que trabajar con ellos en la semana y día a día. Y ojalá que los fines de semana se pueda dar. A veces lo hacemos muy bien en los entrenamientos y después no sale bien el fin de semana. Me quedo con algunos de los pasajes del primer tiempo y hay que sostenerlo en el segundo tiempo", sostuvo Hugo Ibarra acerca del nivel de sus dirigidos en diálogo con los medios.