Ibarra, obligado a hacer cambios, prepara a Boca para la remontada en la Liga Profesional

Hugo Ibarra prepara a Boca para el duelo ante Platense para salir adelante en la Liga Profesional y planea un equipo totalmente renovado.

Hugo Ibarra prepara un equipo renovado de Boca Juniors para enfrentar a Platense por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol en la Bombonera. El próximo domingo 19 de febrero, el "Xeneize" recibirá al "Calamar" y el DT está obligado a hacer, por lo menos, dos cambios. De esta manera, el elenco del "Negro" buscará la recuperación después de lo que fue la derrota ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes y el empate ante Central Córdoba en la segunda jornada.

El flojo rendimiento en ambos compromisos derivó en el que el estratega tenga que trabajar aún más arduamente para sacarlo adelante en el torneo local. Ahora tendrá por delante a los dirigidos por Martín Palermo, que ganaron en el debut ante Independiente y empataron en los dos cotejos restantes. Las posibles modificaciones que planea el técnico "Azul y Oro" son en la delantera, ya que dos de sus figuras no estarán disponibles para este encuentro.

Tanto Nicolás Orsini como Sebastián Villa y Exequiel Zeballos son bajas para enfrentar al conjunto de Vicente López por distintas razones. El ex delantero de Lanús sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda, el colombiano se fue expulsado contra la "T" y el joven atacante tuvo una lesión meniscal externa en su rodilla izquierda por la cual pasó por el quirófano y estará un mes fuera de las canchas. Esto, sin dudas complicó los planes en una semana movida para el "Xeneize".

Ante esta situación, Hugo Ibarra tiene otros nombres en carpeta para incluirlos dentro del 11 titular. A pocos días del cruce con Platense sólo hay tres futbolistas que tienen su lugar asegurado en el equipo titular: Sergio Romero, Nicolás Figal y Óscar Romero no se perderán este compromiso. En cuanto a la delantera, Miguel Merentiel y Luca Langoni -que jugaron juntos contra Talleres- ocuparían los puestos de los afectados, aunque todo dependerá de la decisión del entrenador.

El mal momento de Ibarra por los resultados en Boca

Hugo Ibarra reveló el mal momento que atraviesa por los resultados adversos de Boca Juniors. El cruce que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de febrero en la Bombonera ante el "Calamar" sin dudas será clave para la continuidad del DT, ya que sus dirigidos ganaron sólo un partido en lo que va del 2023. Mientras define el equipo, el "Negro" se refirió a cómo prepara todo para enfrentar a los de Vicente López".

"Me preocupa prácticamente todo, pero lo tengo que trabajar con ellos en la semana y día a día. Y ojalá que los fines de semana se pueda dar. A veces lo hacemos muy bien en los entrenamientos y después no sale bien el fin de semana. Me quedo con algunos de los pasajes del primer tiempo y hay que sostenerlo en el segundo tiempo", sostuvo Hugo Ibarra acerca del nivel de sus dirigidos.