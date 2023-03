Un extécnico de la Selección apuró a Demichelis por su presente en River: "Tener huevos"

Un técnico con pasado en la Selección lanzó un mensaje contundente para Martín Demichelis y lo apuró por el presente de River Plate en el fútbol argentino.

Un extécnico de la Selección apuró a Martín Demichelis por el presente que vive al frente de River Plate. Las comparaciones con Marcelo Gallardo por su extenso ciclo al frente del "Millonario" cada vez son más comunes y el entrenador que pasó por varios clubes grandes del fútbol argentino y de la "Albiceleste" no se guardó nada contra "Micho". A su vez, se refirió al nivel de juego del conjunto de Núñez y la tarea de su DT.

Alfio Basile, quien dirigió al elenco nacional en dos oportunidades tiene experiencia en el cargo y no dudó en expresar lo que piensa con respecto al estratega. El "Coco" ganó la Copa América en 1991 y 1993 y estuvo cerca de lograr lo mismo en Venezuela 2007 de la mano de Lionel Messi. En esta ocasión, en diálogo con TyC Sports, no lo puso al mismo nivel del "Muñeco", pero sí fue crítico con su opinión.

"Es difícil, sabía que cuando lo agarró lo iban a comparar cada partido con Gallardo. Ya sabés, pero tenés que tener los huevos suficientes de imponerte vos y si te va bien, mejor. Si te va mal te rajarán. Te la tenés que bancar pero morir con la tuya", expresó Basile acerca de Martín Demichelis. Mientras tanto, River acumula 12 puntos en seis partidos, producto de cuatro victorias y dos derrotas, mientras que en la Copa Argentina ya está en 16avos tras vencer a Racing de Córdoba.

Por otro lado, el ex entrenador analizó el juego del "Millonario" en lo que va de la temporada y no se guardó nada: "Demichelis creo que juega un intermedio. Le está agregando cositas de él, porque pienso que en su ego considera que tiene que darle algo distinto, sino juega el equipo de Gallardo".

Coco Basile dijo una gran verdad que pocos advirtieron sobre Rodrigo De Paul

Tras la frase que lanzó De Paul días atrás asegurando que el de Qatar es el mejor equipo "albiceleste" de la historia por su forma de jugar y la identificación que logró en los hinchas, varios exjugadores campeones del mundo como Mario Alberto Kempes, Ovaldo Ardiles y Pedro Pablo Pasculli salieron a cruzar al exjugador de Racing. Pero el que ahora dio su opinión fue el "Coco" Basile, quien llegó a formar grandes planteles en el seleccionado.

Basile, que se retiró de la dirección técnica tras su último paso en Racing en 2012, dialogó con TyC Sports y se distanció del pensamiento de De Paul. "No, no estoy de acuerdo. Él no había nacido, querido. Son otra camada. La última que vio él, está comparando la de las finales de la Copa América. Esa era una muy buena Selección, nada más que la pelota no entraba. Nosotros por penales ganábamos y la otra perdía, en Estados Unidos y Chile perdió por penales", soltó el extécnico de 79 años.